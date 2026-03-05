In Teheran en Washington geloven te veel machtigen in het einde der tijden Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 217 keer bekeken • Bewaren

Dat is een groot gevaar voor ons allemaal. Ze zijn tot alles in staat.

Er zit een levensgevaarlijke parallel tussen de regimes in Teheran en Washington. Ze worden allebei gestut door aanhangers van de eindtijdgedachte. Die geloven dat de apocalyps in zicht is, waarna God de bozen voor eeuwig in de hel stort en de rechtvaardigen opneemt in zijn eeuwige koninkrijk. Dan is het met de geschiedenis gedaan en bestaat er ook geen toekomst meer, want de tijd bestaat niet meer. Dat is pas eeuwige vrede.

Ayatollah Khamenei en zijn Sji'itische aanhangers weten zeker dat de terugkeer van Mohammed al-Mahdi de twaalfde imam nabij is. Dat is de laatste geestelijke leider van de Sji-ieten, die in het laatste kwart van de negende eeuw verdween. Volgens de Sji'ieten wacht hij in het verborgene op de dag van zijn terugkeer. Hij neemt dan Jezus mee. Vervolgens vestigt hij een wereldwijd rijk van gerechtigheid. Na zeven jaar echter vergaan hemel en aarde. God spreekt God zijn laatste oordeel uit over iedereen die ooit geleefd heet.

Het is aan de gelovigen om de komst van de Mahdi te bevorderen zodat hij ongestoord zijn rol in de eindtijd kan spelen. Al het andere is hieraan ondergeschikt. Vanzelfsprekend is Saytan, de vorst der duivels erop uit dit proces te frustreren en te vertragen. Hij zit dan ook achter de agressie van Israël en de Verenigde Staten. Elk middel is geoorloofd om dit absolute kwaad te bestrijden.

Dat lijkt bijna als twee druppels water op wat de zogenaamde eindtijdchristenen in Trumps MAGA-beweging denken. Ook zij geloven dat de eindtijd en het laatste oordeel nabij zijn. De wederkomst van Christus op aarde valt niet precies te voorspellen maar uit vele tekenen blijkt dat die aanstaande is. De NRC publiceerde daar dezer dagen een instructief stuk over.

De basis van dit alles wordt gevormd door de Openbaring, het laatste boek van het Nieuwe Testament, dat wordt toegeschreven aan de apostel Johannes. De eerste christenen geloofden ook al in een spoedige wederkomst des heren. In het boek der Openbaring beschrijft de auteur een aantal visioenen die hem inzicht gaven in hoe het allemaal zou verlopen. In de tekst zit veel symboliek. Ook krijg je soms de indruk dat Johannes iets geslikt heeft, want niet helemaal onvoorstelbaar is want de Romeinen kenden een soort spacecakeachtige koekjes als nagerecht. Maar waarschijnlijk ging Johannes in trance en ontmoette zo figuren waar Freud wel raad mee zou weten: de zeven ruiters van de apocalyps, de Hoer van Babylon en de antichrist. De wereld van de apocalyps lijkt voor het overige sterk op het Romeinse Rijk in crisis. Er wordt zelfs gesteld dat met de Hoer van Babylon de stad Rome wordt bedoeld. Om een indruk van Johannes' visioenen te geven dit:

"Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. Toen zei de engel: ‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.’"

Bepaalde orthodoxe protestanten denken dat de Openbaring een accurate beschrijving biedt van de laatste dagen der mensheid. Zij zijn constant zoek naar blijken van die eindtijd. Ze kan bijvoorbeeld gevonden worden in de stichting van de staat Israël, die dan bedoeld zou zijn als een voorbereiding op de wederkomst van de Verlosser nadat hij de eerste keer voor de zonden van alle mensen aan het kruis gestorven was. Hij maakt dan definitiet een einde maakt aan alle ellende die uiteindelijk is veroorzaakt door de erfzonde die elk mensenkind sinds Adam en Eva met zich meedraagt. Er is de duivel veel aan gelegen dit zoveel mogelijk te vertragen want verhinderen kan hij het niet. Daarom vestigt hij het rijk van de Antichrist. Het Iran van de ayatollahs is uiteraard een prima kandidaat voor het rijk van de Antichrist. Er zijn overigens fundamentalistisch denkende Amerikanen die zeker weten dat de secretaris-generaal van de NAVO deze antichrist is. Greta Thunberg wordt ook genoemd. Merkwaardig genoeg zien de betrokkenen in haar niet de Hoer van Babylon.

In zijn visioenen zag Johannes hoe het rijk van de antichrist te gronde gaat. Dat is voor zulke christenen een goede reden om de strijd met Iran aan te gaan. Die is immers noodzakelijk omdat pas na de ondergang van de Hoer van Babylon de Heer kan wederkomen op de wolken. In dit perspectief is de huidige oorlog onderdeel van de eindtijd. Het is de strijd van de rechtvaardigen tegen de vazallen van Satan. Volgens de NRC denken zelfs sommige techmiljardairs zoals Peter Thiel in deze richting.

Ook in Nederland kent deze beweging de nodige aanhangers. Ze zijn verenigd in de organisatie Christenen voor Israël. Ze herkennen in het Midden-Oosten steeds weer grote en kleine blijken van de komende eindtijd. Waar de beweging veel aanhangers kent, hangen dan ook exemplaren van het Nieuw Israëlietisch Weekblad in de gemakswinkels. De krant van Joods Nederland wordt gretig nagevlooid op nieuwe blijken van de komende wederkomst. Eppo Bruins, de voormalige minister van Onderwijs, hoorde bij de Christenen voor Israël. Hij was bovendien vooraanstaand lid van een club die joden tot het christendom wil bekeren.

Aartsvijanden die allebei de wederkomst des heren nastreven en daarom bereid zijn elkaar met alle middelen te bestrijden want tegen de duivel is elk middel geoorloofd.

Je moet niet in het kruisvuur van zulke blinde fanatici terecht komen. Laten we hopen dat de beslissers in Den Haag dat begrijpen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van John Knieriem en Han van der Horst over politiek en geschiedenis: nu: rond de Perzische Golf.