In Spanje mag je naakt over straat gaan, waarom hier eigenlijk niet? Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 213 keer bekeken • bewaren

Het aardse paradijs met de zondeval van Adam en Eva, Peter Paul Rubens en Jan Brueghel de Oude (ca. 1615)

We hoeven het niet per se aan artikel 1 van de Grondwet toe te voegen, maar toch…

De heer Alejandro Colomar heeft voor allen die zich op het grondgebied van het koninkrijk Spanje bevinden, het recht bevochten naakt over straat te gaan. Het hooggerechtshof heeft de bon verscheurd die een dorpskoddebeier hem voor dit feit gaf. Colomar verscheen voor de uitspraak in adamskostuum bij het Paleis van Justitie in Madrid.

Pas nog nodigden moslima's op de Blaak in Rotterdam vrouwen uit eens een hijab te proberen. Ze konden dan de bevrijdende werking van dit kledingstuk zelf ervaren. De actie vond plaats op 1 februari, de internationale dag van de Hijab. Mevrouw Syeda Subda Nabeel van de Ahmaddyya Vrouwen Vereniging verklaarde tegenover het Algemeen Dagblad:

"Er is veel gaande in de wereld, kijk bijvoorbeeld naar de huidige toestand in Iran, waar vrouwen verplicht worden om een hoofddoek te dragen. Hierdoor vergeten mensen dat de islam een keuze is, een manier om een spirituele leefstijl te hebben. De hijab is voor islamitische vrouwen geen restrictie: het is een vorm van bescherming en bescheidenheid, die hoort bij de leefstijl."

Op Radio 1 legde studente medicijnen Sobia Laghari uit dat ze met haar hijab kostbare diamanten verpakte. Daarom was de hoofddoek een sieraad die haar vrouwelijkheid en schoonheid omarmde. Vervolgens plaatste zij nobelheid en kuisheid op één lijn met elegantie.

Hijab en hoofddoekje vestigen dus sterk de aandacht op verborgen diamanten. Je kunt daar als medepassagier in de tram alleen maar over fantaseren. Ook klinkt de stem van vader Cats: vrouwen zijn net uien. Als je ze afpelt, krijg je altijd tranen.

De heer Colomar echter toont zijn diamanten open en bloot. Hij laat niets aan de fantasie over. Daardoor vindt onttovering plaats. God heeft Adam en Eva daar indirect al op gewezen. Nadat zij van de appel hadden gesnoept, merkten zij dat zij naakt waren. Daarom verborgen zij hun edele delen achter vijgenbladeren. Het boek Genesis:

Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: "Waar ben je?" Hij antwoordde: "Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me." "Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?"

God maakte uit dierenvellen kleren voor Adam en Eva. Hij verdreef ze uit het paradijs. Het dragen van kleding was blijkbaar een bijkomende straf. Daardoor ontstonden de verborgen schatten waar die studente medicijnen op wees. Er kwam een rechtstreeks en noodlottig verband tot stand tussen naaktheid en seks. Naaktheid werd verbonden met intimiteit. Het was iets waarvan je droomde, waarover zich in je geest koortsachtige fantasieën vormden. Zo wordt de basis gelegd van seksuele intimidatie en erger. Het is zelfs zo dat instanties als de filmkeuring het tonen van naakte lichamen aan kinderen gevaarlijker vindt dan beelden van geweld.

Naaktheid wordt geassocieerd met zedeloosheid en schennis van de eerbaarheid. In Nederland kan de heer Colomar zomaar een boete krijgen van 450 euro. Artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht stelt:

"Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeerde bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie."

Je kunt zelfs niet zomaar in je blote kont door de kamer lopen. Op 27 september 2012 deed de rechtbank in Leeuwarden uitspraak in een zaak tegen een man die door de buurvrouw was aangegeven omdat hij zulks had gedaan. Hij had – beweerde zij – oogcontact met haar gehad terwijl zij langs fietste. De rechter oordeelde:

"Het is een feit van algemene bekendheid dat een ontbloot geslachtsdeel waarneembaar is op het moment dat iemand naakt is en deze persoon in de richting van de waarnemer staat. De rechtbank acht het om die reden bewezen dat [aangeefster] en [getuige] het geslachtsdeel van verdachte hebben waargenomen op het moment dat deze naakt voor zijn raam stond, temeer nu uit de verklaringen van [getuige] en [aangeefster] blijkt dat [aangeefster] overstuur heeft gereageerd op de confrontaties met verdachte. De rechtbank is van oordeel dat het door verdachte naakt voor het raam staan waarbij zijn geslachtsdeel zichtbaar was en het daarbij oogcontact maken met aangeefster [aangeefster] en getuige [getuige] aangemerkt kan worden als schennis van de eerbaarheid. Uit de door verdachte gepleegde gedragingen kan het opzet van verdachte op schennis van de eerbaarheid afgeleid worden."

De dader kreeg een werkstraf van zestig uren. Hij zal wel niet geprobeerd hebben die naakt uit te voeren.

Deze sanctie is in overeenstemming met de hedendaagse tijdgeest. Na het sporten gaan adolescenten voor geen prijs meer met elkaar naakt onder de gemeenschappelijke douche. Tieners worden gechanteerd met de dreiging dat naaktfoto's op het internet worden getoond. Wie de diamanten niet verborgen houdt, wordt te kijk gezet als schaamteloos.

Elke bezoeker van sauna, naaktstrand en naturistenkamp weet dat niets zo ontseksualiseert als gezamenlijke naaktheid. Dat niet alleen. Er staat geen sanctie meer op een lichaamsbouw, die door de goegemeente wordt veroordeeld, zoals obesitas. Na een tijdje laat iedereen de glans van de diamanten voor wat zij is.

Kan Alejandro Colomar nu werkelijk naakt gaan en staan waar hij wil? Het paradijs is in Spanje niet uitgebroken. Het hooggerechtshof staat gemeentes wel toe een lokaal verbod in te voeren. Zijn strijd is nog niet gestreden net zo min als die van de Ahmaddyya Vrouwenvereniging. Zij voeren actie voor hetzelfde doel: aan de openbare weg mag je met diamanten doen wat je wilt, ze achter lagen textiel verbergen of ze open en bloot tonen. Stel je voor dat het laatste algemeen aanvaard werd. Dan was het meteen afgelopen met de chantage op het internet. Dan haalde iedereen de schouders op over zo'n foto waarin je niets van jezelf verhult. Dan stonden de jongens na de wedstrijd niet langer besmuikt naar elkaar starend met een voetbalbroekje aan onder de douche. Dan was de straf van God eindelijk geneutraliseerd.

Misschien is het niet zo'n gek idee het ook in Nederland toe te staan zich ongekleed aan de openbare weg te bevinden. We hoeven het niet per se aan artikel 1 van de Grondwet toe te voegen, maar toch…

Bekijk hier Alejandro Colomar, heel even in al zijn glorie te zien.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister het Geheugenpaleis. Nu over handel drijven door Nederlandse ondernemers met de vijand.