In Rotterdam vierden Erdogan-fans luidruchtig verdere ontmanteling van de democratie

Het is van belang te beseffen wát zij in concreto vierden. Ze mogen misschien denken dat hun land, het land van die vlag, net op tijd aan de goddelozen is ontkomen, dat de grote leider en betrouwbare gids hen net op tijd voor de poorten van de hel heeft weggesleept maar daar gaat het niet om. In concreto stemden zij voor verdere ontmanteling van de democratie, voor gevangenissen vol kritische journalisten en politieke dissidenten, voor overheidscontrole op de meningsvorming, voor een hardhandige politie en voor een blijvende greep van de Erdogans met al hun vriendjes op de economie. Daar is op gestemd en nergens anders op. De kans is groot dat de familie van deze feestvierders voor deze overwinning een hoge prijs moet betalen. En wel letterlijk want van economie of het bestrijden van inflatie heeft Erdogan geen kaas gegeten. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken maar dat is niet de kern van de zaak.