'In Qatar zetten ze de adem van Satan gewoon lager als Louis dat wil'

“Qatar heeft het WK feitelijk gekocht. Qatar is evenzeer een voetballand als ik eerste violist van het Concertgebouworkest ben. Je kunt beter drag queen zijn bij de SGP als welke letter van de LHBTQIA+ dan ook in die golfstaat. En het hele WK is gebouwd op de onmenselijke arbeid van heel veel bruine mensen uit de armste delen van Azië. Die mensen zullen bij de opening van het WK of een van de tientallen wedstrijden niet aanwezig zijn omdat ze gewoon doorwerken, of omdat ze dood zijn.”