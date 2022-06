In Portugal stijgt het aantal coronadoden nu de stroom vakantiegangers aanzwelt Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 218 keer bekeken • bewaren

In Portugal is het coronavirus aan een comeback bezig. Geen enkele ander Europees land kent zoveel besmettingen en ook wereldwijd is de heropleving bijzonder. Alleen in Taiwan woekert het virus nog heviger. Er worden gemiddeld per dag zo'n 2000 nieuwe besmettingen geregistreerd en het gemiddeld aantal coronadoden steeg afgelopen week naar 40 per 1 miljoen inwoners, wat neerkomt op zo'n 400 per dag.

De situatie in het vakantieland wordt door deskundigen als "meer dan zorgelijk" omschreven. De WHO constateerde dit voorjaar dat Europese landen de coronamaatregelen te snel en te ver hebben afgeschaald. In toeristische bestemmingen als Lissabon, Porto en de Algarve nam het aantal besmettingen daarna rap toe. "De hoop was dat er in de zomer geen nieuwe golven zouden komen maar die hoop is nu wat afgenomen," verklaart epidemioloog Hajo Zeeb tegenover Al Jazeera. Zeeb constateert dat het lijkt alsof de bevolking zich bij de pandemie neerlegt en er geen maatregelen meer worden genomen.

Volgens de autoriteiten is de toename te wijten aan het verlichten van de maatregelen, de opkomst van de nieuwe omikron-subvarianten, de gestage toename van toerisme en een aantal super-spreader events. Die combinatie zou leiden tot een 'perfecte storm' voor het virus.

Miguel Castanho, onderzoeker aan Instituut voor Moleculaire Medische wetenschap in Lissabon stelt dat het hoge aantal doden bijzonder is en eigenlijk nog niet duidelijk is waar dat door komt. Volgens hem is een deel van de bevolking mogelijk kwetsbaarder voor het virus in vergelijking met anderen, wellicht vanwege levensomstandigheden of omdat ze tot de zeer kleine minderheid behoren die zich niet heeft laten vaccineren.

Los daarvan is het probleem dat de reeds toegediende vaccins minder bescherming lijken te bieden tegen de nieuwe varianten BA.5 en BA.4. De minister van Volksgezondheid heeft een vierde boostercampagne aangekondigd met een aangepast vaccin. Het land overweegt nog niet over te gaan tot nieuwe maatregelen, onder meer uit vrees daarmee de verzwakte toerismeindustrie te beschadigen.