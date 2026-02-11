In plaats van de rommel van de luchtvaart op te ruimen, maakt het nieuwe kabinet de overlast alleen maar groter Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 150 keer bekeken • Bewaren

Wupke van der Torren Tekstschrijver en lesauteur Persoon volgen

Er wordt niet geluisterd naar burgers, die, noem maar eens iets geks, de hele nacht door willen slapen.

Iedereen met kinderen weet: opruimen, dat is meestal niet hun sterkste kant. Laat twee achtjarigen een middag hun gang gaan, en je blijft achter met een stapel van half afgemaakte kunstwerken, een bak omgekieperde lego en een spoor van broodkruimels tussen tafel en bank. Alleen met goede regels en duidelijke afspraken, die je vervolgens ook consequent naleeft, blijft de sfeer goed en je huis enigszins aan kant en prettig leefbaar.

Iedereen in Nederland weet: ook onze nationale luchthaven ruimt z’n rommel liever niet op. Honderdduizenden mensen moeten leven met het spoor van geluidsoverlast, milieuvervuiling en slaapverstoring dat Schiphol dag in dag uit achterlaat. Goede regels en duidelijke afspraken? Die zijn er niet. Handhaving van de halfslachtige afspraken die er wel zijn? Dat gebeurt ook niet. In maart 2024 oordeelde de rechter dan ook dat omwonenden geen enkele rechtsbescherming hebben tegen de overlast van Schiphol, en dat de staat hierdoor handelt in strijd met het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Onze overheid kreeg de opdracht om binnen een jaar regels te maken waar burgers zich op kunnen beroepen, en deze ook te handhaven. Met andere woorden: de vloer ligt vol lego, broodkruimels en papiersnippers, tijd om de stofzuiger erbij te pakken.

In plaats daarvan kiest het nieuwe kabinet voor een andere strategie. Het laat de troep liggen en trekt gewoon de deur open naar een andere kamer. Kijk eens aan, Lelystad Airport. Een nieuwe plek om je rommel te verspreiden!

Ondertussen is er rondom Schiphol na maart 2024 nog niks veranderd. Mensen worden nog steeds stelselmatig uit hun slaap gehouden en kunnen nergens hun recht halen, de luchtvaartsector heeft nog steeds vrij spel. Dit terwijl burgers helemaal niks vreemds willen: een prettige plek om te wonen, gezonde lucht om in te ademen en de mogelijkheid om ’s nachts rustig te kunnen slapen. Toch lijken dit hinderlijke wensen die moeten worden weg gerekend met ingewikkelde modellen waaruit blijkt dat nieuwe vliegtuigen echt minder overlast veroorzaken, ook al is de geluidsafname niet waarneembaar voor het menselijk oor.

Lelystad Airport zou alleen open mogen met een natuurvergunning, stelt het nieuwe kabinet. Het verleden leert ons wat deze belofte waard is. De natuurvergunning die Schiphol in 2023 kreeg werd voortvarend vernietigd door de rechtbank, maar dat maakt in de praktijk niks uit. De luchthaven opereert de komende twee jaar gewoon zonder vergunning. En vergunning of niet, het openen van Lelystad Airport zorgt voor extra overlast, dat is een constatering waar je geen rekenmodel voor nodig hebt. Er verdwijnen namelijk geen vluchten van Schiphol, er komen tienduizend vluchten bij. Geluidsoverlast dus voor een nieuwe groep mensen, en geen verlichting van de overlast rondom Schiphol.

Het probleem lijkt dieper te zitten. Er lijkt vanuit de overheid geen enkele wens om werkelijk iets te doen aan de overlast en gezondheidsschade die de luchtvaartsector veroorzaakt. Er wordt nog een paar jaar gedoogd, er worden maatregelen verzonnen om de bestaande overlast te legaliseren en het economisch belang van Schiphol wordt nog maar eens wat uitvergroot. Er wordt niet geluisterd naar burgers, die, noem maar eens iets geks, de hele nacht door willen slapen. We willen geen onderzoek naar de mogelijkheid van een nachtsluiting tussen twaalf uur ’s nachts en vijf uur ’s ochtends, zoals het nieuwe kabinet wil. We willen gewoon een fatsoenlijke nacht, op z’n minst tussen elf en zeven, en liever vandaag dan morgen.