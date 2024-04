Vitesse-fan Marcel van Roosmalen vreest voor het voortbestaan van zijn geliefde Arnhemse club. “In Nijmegen stonden ze zondag te dansen op ons graf”, aldus de Druktemaker. “De blijdschap dat ze eindelijk weer eens de Gelderse derby van Vitesse hebben gewonnen, is begrijpelijk. Tegelijkertijd: iedereen wint van dit Vitesse. Veel kwalijker was het diepgewortelde Calimero-complex. Alsof het dreigende verdwijnen van Vitesse een feest waard is. Dan verdwijnt ook die zogenaamde wedstrijd van het jaar.”