In Nederland woont iedereen op een Teletubbies-heuvel Opinie

Beste Nederlander, u leeft op een Teletubbiex-heuvel, er is geen oer-natuur meer in uw land, voor uw eigen veiligheid wordt het tijd dat u dit onder ogen ziet. Zo, deze hooghartige woorden zijn eruit, ik zal vertellen waarom ik, geheel tegen mijn principes, een belerende toon aansla tegen mensen die zo aardig zijn mijn regelmatige gekrabbel op Joop.nl te lezen, maar niet voordat ik nogmaals in uw oor geschreeuwd heb dat u uw levensdagen op een TELETUBBIES-HEUVEL doorbrengt.

Kijk, ik organiseerde iets in mijn geliefde stad Utrecht, bewust halverwege augustus, vanwege komkommertijd zouden we dan maximale media-aandacht krijgen, het was namelijk een bijzonder aardig evenement, hoe meer mensen ervan op de hoogte waren, hoe meer vreugde zich zou verspreiden. Maar het lijkt wel of we helemaal geen plezier meer willen ervaren op onze veertigduizend vierkante kilometer beslaande, door en door gecultiveerde Teletubbies-heuvel aan de Noordzee.

Goed, uiteindelijk mocht onze organisatie niet klagen over de hoeveelheid publiciteit, ik was slechts onaangenaam verrast door de overweldigende concurrentie van één enkele wolf die op de Utrechtse Heuvelrug een meisje beet. Of greep hij alleen een hond? Ik heb geen zin om het op te zoeken, wolven hebben nu eenmaal een groot territorium nodig, dus vallen ze aan wanneer je te dicht in de buurt komt, het is een gewelddadige wereld, buiten West-Europa overleeft een brave bureaucraat niet.

U heeft een te romantisch beeld van de natuur, lieve Nederlander. Ronduit oorlogszuchtig werd de Russische Beer toen we hem met zoete verhaaltjes over universele mensenrechten lastigvielen, ongenadig hard dondert u in het ravijn wanneer u op uw laatste vakantiedag in de Alpen met polyester Primark-slippers bovenop een rots klimt om nog snel even die stoere foto voor op Instagram te maken. Bedenk voor u ooit zoiets doms doet, dat uw thuis een Teletubbies-heuvel is.