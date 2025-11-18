BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

'In Nederland is vrouwenemancipatie net als duurzaamheid'

Kijk Nou
  •  
Vandaag
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
96 keer bekeken
  •  

'Vrouwen vormen nu nog steeds maar 43% van de Tweede Kamer', zegt Lisa Loeb in De Nieuws BV. 'Ondanks dat dit het hoogste aantal vrouwen in de Kamer ooit is, zijn we nog steeds in de minderheid. Maar als je het geklaag van de heren hoort, zou je denken dat we een staatsgreep hebben gepleegd.'

Meer over:

kijk nou, lisa loeb, de nieuws bv, tweede kamer, stem op een vrouw
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

Al 100 jaar voor