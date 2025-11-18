'In Nederland is vrouwenemancipatie net als duurzaamheid'

'Vrouwen vormen nu nog steeds maar 43% van de Tweede Kamer', zegt Lisa Loeb in De Nieuws BV. 'Ondanks dat dit het hoogste aantal vrouwen in de Kamer ooit is, zijn we nog steeds in de minderheid. Maar als je het geklaag van de heren hoort, zou je denken dat we een staatsgreep hebben gepleegd.'