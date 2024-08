'In Nederland blijft het oorverdovend stil over het lot van de vrouwen in Afghanistan'

'De wetten van de Taliban zijn niet alleen gericht op het onderdrukken van vrouwen; ze lijken vrouwen compleet uit te willen wissen', zegt Lisa Loeb in De Nieuws BV. 'Geen woorden meer, geen stem meer, geen aanwezigheid. Vrouwen zijn er wel, maar ze mogen niet bestaan. De vergelijking met The Handmaid's Tale wordt vaak gemaakt. Maar dit is geen dystopische roman, dit is de dagelijkse hel waar miljoenen vrouwen nu doorheen gaan.'