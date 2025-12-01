In Kroatië gaan mensen de straat op tegen fascisme. En wat doen wij? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 261 keer bekeken • bewaren

Zora Duvnjak Ondernemer Persoon volgen

Het fascisme groeit niet alleen in Nederland en in haar buurlanden. Het fascisme beweegt als een octopus over heel ons Europa (en ook daarbuiten). En grijpt langzaam maar zeker de macht. Het volk van hier en daar gaan er verschillend mee om. Sommigen van ons vinden het prima en juichen het toe. Anderen zijn dan weer onverschillig. "Ah. Boeien." En een deel van ons verafschuwt het. En staat op.

In Kroatië zijn afgelopen zondag, in verschillende steden, duizenden mensen de straat opgegaan in een Mars tegen fascisme: "Verenigd samen tegen fascisme!" Zij zien en merken een verschuiving in de (menselijke) waarde. Zij zien en merken een toenemende lof onder hun landgenoten voor het nazi-gedachtengoed - en de extremrechtse gebaren uit de Tweede Wereldoorlog.

Zij zien dat hun fascistisch georiënteerde landgenoten steeds meer de macht krijgen om hun fascistische agenda's door te drukken. Een gruwelijke agenda die zich vooral richt tegen mensen die zij als minderwaardig zien en die daarom - die mensen, vies en smerig als ze zijn - weggeveegd moeten worden.

In Kroatië zijn de sporen en wonden van de Tweede Wereldoorlog nog niet helemaal vergaan en geheeld. Ook de nieuwe generatie herinnert zich de herinneringen van hun (over)groot opa's en oma's. Deze nieuwe generatie ziet dat de mensheid (subtiel) wordt bedreigd. Zij zien dat minderheden in Kroatië een gevaar lopen, net als toen tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij op gruwelijke wijze getracht werd van minderheden af te komen.

In dit prachtige Kroatië, tussen de zon en de zee, is een nieuwe, dappere generatie in groten getale de straat opgegaan om een stevig Nee! te laten klinken tegen het opkomend fascisme. 'Samen verenigd tegen fascisme!' Gaan we in Nederland ook zo'n mars tegen fascisme lopen? Tussen de (bruine) wolken en de zee?

Smrt Fašizmu. Sloboda Narodu!





Meer over: kroatië , fascisme , extreemrechts , opinie