In India stijgt de temperatuur naar 53 graden en sterven mensen van de hitte Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten

Terwijl een groot deel van de Nederlanders de klimaatcrisis ontkennen door te stemmen op de PVV die beweert dat er geen klimaatcrisis is, rijzen elders in de wereld de temperaturen de pan uit. Grote delen van Azië en vooral India zuchten onder verschroeiende hitte. In de Indiase hoofdstad New Delhi, met 30 miljoen inwoners bijna twee keer zo bevolkt als heel Nederland, is de noodtoestand uitgeroepen en worden steeds meer sterfgevallen als gevolg van de hitte gemeld. De thermometer tikt er bijna 53 graden aan. Leerlingen vallen flauw in de leslokalen.

India kent van oudsher hoge temperaturen, tot wel 40 graden, maar nu wordt de hitte veel vaker ondragelijk en duurt dat veel langer. Een bijkomend probleem als gevolg van de hitte is het tekort aan water. Dat wordt daarom op rantsoen gezet, meldt de VRT:

De bevoegde minister Atishi Marlena deed een beroep op de "collectieve verantwoordelijkheid" van de inwoners om te stoppen met het verspillen van water, meldde de krant Times of India. "We hebben heel wat maatregelen genomen om de waterschaarste aan te pakken, zoals het terugbrengen van de watertoevoer van 2 keer per dag naar 1 keer per dag in veel gebieden", zei Atishi volgens de Indian Express. "Het water dat we zo besparen, zal worden gerantsoeneerd en verdeeld worden over de gebieden met een tekort aan water, waar de toevoer slechts 15 tot 20 minuten per dag duurt."

De hitte wordt nu gezien als het grootste gevaar dat de volksgezondheid bedreigt. In de steden is het probleem helemaal groot omdat de temperatuur daar verder stijgt dan op het platteland. In meer dan 37 steden loopt de temperatuur op tot boven de 45 graden.

"Wat we in India zien is precies wat wetenschappers zeiden dat er zou gebeuren als we de opwarming van de aarde niet zouden stoppen", zegt Friederike Otto, klimaatwetenschapper aan het Imperial College London en directeur van het internationale netwerk van wetenschappers World Weather Attribution dat onderzoek doet naar het verband tussen extreme weersomstandigheden en klimaatverandering, schrijft de Franse Huffington Post.