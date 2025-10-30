De slogan van D66 'Het kan wel', roept de vraag bij Yora Rienstra op: "Kan het wel echt? Kan D66 er echt voor zorgen dat elke Nederlander zich weer veilig voelt en het gevoel heeft dat ze wordt gehoord? Want we kunnen wel denken: alles beter dan eerst…maar in het partijprogramma van D66 zijn er nog genoeg punten te vinden die het linkse hart doen huilen."
Meer over:kijk nou, de nieuws bv, yora rienstra, d66, tweede kamerverkiezingen 2025
