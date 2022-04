‘In het Nederland van 2022 gaat het niet om mededogen maar om macht’

Of het nu om de top van D66 gaat die een slachtoffer van een stalker negeerde, of om de zorgtop die medewerkers met long covid zonder pardon op straat zet, of om de KLM-top die het bagagepersoneel voor een habbekrats laat werken: Nederlandse machthebbers lijken weinig empathie te voelen met het lot van anderen. In dit land heeft de top een vervelende gewoonte ontwikkeld, constateert Druktemaker Ellen Deckwitz. “Een gewoonte waarbij men de hulpelozen pas hoort als er van buitenaf op wordt ingezoomd. En tot die tijd neemt men een gok en vertrouwt men op de verdwijncapaciteit van de doofpot.”

“Waarom gaan we er nog steeds vanuit dat de machtigen, de werkgevers, het goede voorhebben met hun ondergeschikten? Dat hebben ze niet. Als er pas sorry’s volgen na te zijn betrapt, hebben we het niet meer over verontschuldigingen, maar over schijnspijt. De excuses worden niet aangeboden uit empathie maar uit strategie. En zo bevinden we ons in een cultuur waarin van de werknemer loyaliteit wordt verwacht, maar niet van de werkgever. Een cultuur waarin met grote macht niet zozeer grote verantwoordelijkheid komt, maar de neiging om die macht ten koste van alles te behouden. In het Nederland van 2022 gaat het niet meer om mededogen maar om macht.”