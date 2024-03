In het nauw gedreven Poetin raadpleegde Nederlandse waarzegster

Bij Spijkers met Koppen slagen ze er iedere week in de meest onwaarschijnlijke gasten aan tafel te krijgen. Zo is er deze week de Russische president Poetin. Weliswaar slechts via een Skype-verbinding, maar toch. Poetin doet daar een boekje open over zijn ervaringen met Nederland, zonder open deuren maar natuurlijk wel met een open raam. Hij blijkt onder meer een waarzegster geraadpleegd te hebben die hem precies kon voorspellen op welke dag hij zal komen te overlijden.