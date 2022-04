In het Britse openbaar vervoer is naar een ander staren strafbaar

Wie in het Britse openbaar vervoer langdurig naar een medepassagier staart kan in de gevangenis belanden. De rechter heeft een man die een vrouw nadrukkelijk aan staarde in de trein veroordeeld tot 5 maanden celstraf wegens seksuele intimidatie. Staren valt net als sissen, fluiten en roepen onder straatintimidatie. Sinds de Britse ov-bedrijven een campagne zijn gestart is het aantal meldingen over dergelijk agressief gedrag fors toegenomen. De Londense Underground moedigt reizigers aan het nare gedrag te melden en belooft dat iedere melding, hoe klein ook, serieus genomen wordt.