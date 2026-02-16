In het armste land van de eurozone zijn de boodschappen duurder dan in Nederland Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 225 keer bekeken • Bewaren

Basisvoedsel kost in Bulgarije, het armste land van de eurozone, meer dan in veel andere lidstaten, waaronder Nederland. Dat meldt het Bulgaarse persbureau Novonite. De EU-lidstaat met 6,5 miljoen inwoners is begin dit jaar toegetreden tot de eurozone maar volgens experts hebben de hoge prijzen daar niet mee te maken.

Een analyse van de Bulgaarse vakbonden en industrie (CBU) van het "kleine boodschappenmandje" laat zien dat vijf basisproducten - meel, rijst, melk, olie en banichka (een soort gefrituurd deeg) - in Bulgarije nu duurder zijn dan in Duitsland, Frankrijk, Nederland en zelfs buurlanden Roemenië en Kroatië. Experts benadrukken dat deze prijsstijging niet direct verband houdt met de invoering van de euro, maar voortkomt uit structurele problemen binnen de Bulgaarse economie, met name de zwakke concurrentie op de binnenlandse markt. Vooral seizoensproducten zijn sterk in prijs gestegen: komkommers zijn 61,9 procent duurder dan in juni vorig jaar, terwijl alleen al in januari de prijzen van tomaten met 15,2 procent, aardappelen met 6,5 procent en komkommers met 5,5 procent stegen. Ook de prijzen van kip, yoghurt en eieren stijgen geleidelijk maar gestaag, wat de druk op huishoudens verder verhoogt.

Het prijsverschil liegt er niet om en laat zien met wat voor zorgen de Bulgaarse gezinnen te maken hebben.

Een "klein boodschappenmandje" met 21 essentiële artikelen kost 58,80 euro in Bulgarije, en iemand met het minimumloon kan dit slechts 10 keer per maand kopen - de laagste verhouding in de Europese Unie. In Roemenië kost hetzelfde mandje 47,99 euro en kan het 16 keer worden gekocht met het lokale minimumloon, terwijl het in Kroatië, voor 52,85 euro, 19 keer kan worden gekocht. In Duitsland, ondanks een hogere prijs van 75,02 euro, kan men met een minimumloon van 2.409 euro 32 keer een volledig boodschappenmandje kopen, wat de ongelijkheid in reële koopkracht benadrukt.

