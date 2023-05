In Frankrijk woedt een hevige strijd op het platteland over welke boeren straks het schaarse water krijgen

De klimaatcrisis zwelt aan in Frankrijk en wat tot voor kort onmogelijk leek, is inmiddels al realiteit: een ernstig te kort aan water. De regering in Parijs legt grote bassins aan om de slurpende agro-industrie van water te voorzien. Andere boeren, die veel ecologischer te werk gaan vrezen door die industriële bassins hun eigen bronnen te zien opdrogen. Klimaatactivisten en andere milieubeschermers protesteren tegen de bouw van de bassins. Zoals wel vaker in Frankrijk lopen de demonstraties uit op veldslagen met de politie. Het waterconflict verscheurt gemeenschappen, laat deze reportage van de Duitse wereldomroep DW zien. Een boer die tegen de aanleg van de bassins is, vertelt dat hij zijn eigen dorp niet meer in durft. Een journalist die gespecialiseerd is in de materie vreest dat het conflict alleen maar groter en harder zal worden aangezien water steeds schaarser gaat worden.