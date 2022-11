'In een afrekencultuur is iedereen bezig met protocollen en houdt niemand meer rekening met mensen'

Kee & Van Jole, het vaste politiek commentaarduo van De Nieuws BV, buigen zich deze week over de chaos in Den Haag. De Raad van State heeft dan zojuist het geitenpaadje geblokkeerd waarlangs het kabinet dacht door te kunnen gaan met bouwen ondanks de stikstofcrisis. Peter Kee, professioneel duider, legt uit wat de implicaties zijn. Volgens hem betekent het dat het kabinet nu echte beslissingen moet gaan nemen. Van Jole is het met hem eens. "Dit kabinet is voortdurend bezig overal angels uit te halen terwijl er gewoon knopen doorgehakt moeten worden."