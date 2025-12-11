In dit naargeestige land Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 650 keer bekeken Bewaren

De donkere dagen voor Kerstmis

De Tweede Kamer heeft formateur Rianne Letschert tot 30 januari gegeven om een regeerakkoord tot stand te brengen tussen D66, CDA en VVD. Ongeveer tezelfdertijd publiceerde Investico een bericht dat moeders met kind geweigerd worden in de daklozenopvangen van de grote steden Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Niet alleen daar trouwens. Als ze aandringen worden ze bedreigd met het afnemen van hun kind.

Mark Rutte hield op de Veiligheidsconferentie in Berlijn een rede waarin hij Rusland aanwees als belangrijkste bedreiging voor de vrede in Europa. In feite voorspelde hij oorlog tenzij de NAVO de bewapening sterk opvoert. Hij ontzag in zijn toespraak Donald Trump, hoewel die zich in zijn recente verklaringen net zo goed een gevaar voor de vrijheid op ons continent heeft getoond.

Een toegangskaartje tot dit retorisch geweld kost €1050, studenten mogen voor €50 euro binnen, ambtenaren en militairen voor €105. Voor parlementariërs en medewerkers van ambassades waren op beperkte schaal gratis kaarten beschikbaar. Tot de “partners” van de conferentie behoren tientallen wapenproducenten en andere bedrijven, die overheden als grote klanten hebben.

Tegen deze achtergrond verdwenen de onderhandelaars voor het kabinet achter een dichte deur, waar Sybrand van Haersma Buma speciaal voor de media nog zo´n aardig gedichtje over had opgezegd. Het was geschreven door Judith Nieken, auteur van damespoëzie. Het luidt:

Natuurlijk kun je stilstaan

bij wat was en bij wat moet

bij weer en wind, bij alles

wat er wereldwijd toe doet.

maar stilstaan bij een deur

kan net zo goed.

Van Haersma Buma had de tekst in grote letters meegebracht om ergens op te hangen. “Hij kreeg de lachers op zijn hand” meldden de media braaf.

In dit naargeestige land worden moeders met wegname van hun kinderen bedreigd als zij om onderdak vragen, wordt beleefd geluisterd als een tot man van het jaar uitgeroepen landskind in steenkolenengels tracht een martiale toespraak te houden, wordt bij deuren gewacht alsof zich daarachter een godswonder voltrekt, nemen politici weken om elkaars nieren te proeven natuurlijk zonder hun reces op te offeren. En met een slim lachje zeggen de duiders dat het juist aan de toekomstige premier is concessies te doen....

Om bij de dakloosheid te blijven: wie huis en haard kwijtraakt, verliest ook de zorgverzekering. God mag weten waarom want iedere Nederlanders moet zich kunnen identificeren maar het gebeurt wel: tot nog toe met 100.000 burgers.

In dit naargeestige land wachten de media op een enkele uitzondering na aan een Haagse deur in plaats van dat zij het land en de wereld ingaan om vast te stellen wat de urgente aandacht verdient van een stabiele regering. Kijk ze met hun plofkap aanhollen achter een politicus die zich weghaast naar de kerstdis.

In dit naargeestige land...

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

