In Denemarken kan het wél: uitbreiding reguliere varkenshouderij verboden Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 135 keer bekeken • Bewaren

Om het dierenwelzijn te bevorderen heeft de Deense overheid verdere uitbreiding van de reguliere varkenshouderij voorlopig verboden. Er mogen geen nieuwe stallen worden gebouwd en bestaande stallen mogen niet worden uitgebreid, meldt Boerderij.nl.

“De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat de conventionele varkensproductie verder groeit, terwijl de overheid samen met vertegenwoordigers van de varkensproducenten en maatschappelijke organisaties werkt aan een fundamentele hervorming van de sector. Daarin komt volgens de Minister van Natuur en Dierenwelzijn Christian Rabjerg Madsen meer aandacht voor dierenwelzijn en minder voor export. Hij vindt het logisch dat er vanaf nu geen vergunningen meer volgens de oude regels worden verleend.”

Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) pleit al jaren voor een vergelijkbare maatregel in Nederland. Hij grijpt het Deense tijdelijke verbod aan om het kabinet op te roepen om in actie te komen.

Op Bluesky wijst hij erop dat het bizar is om aan de ene kant veeboeren voor miljarden uit te kopen en aan de andere kant toe te staan dat veehouders elders uitbreiden: “Kabinet, waar blijft het MORATORIUM? Deze veehouderij gijzelt onze economie en woningbouw, is ongezond en vernielt onze natuur met vele miljarden per jaar aan schade.”