In de wandelgangen van Den Haag lijkt de val van Rutte nabij Nieuws • Vandaag

Kee & Van Jole bespreken de sfeer in de Haagse wandelgangen waar woensdag een debat werd gevoerd over het Groninger gasschandaal. Peter Kee legt uit dat het debat is tussen Kamerleden onderling. De parlementariërs bespreken het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. "Maar je kunt aan het debat wel aflezen welke kant het straks uit gaat als in mei met het kabinet wordt gedebatteerd." Volgens Kee richten alle pijlen zich op Rutte. "En dan rijst de vraag moet hij het veld ruimen? Dat zou in theorie kunnen maar niemand zit nu op verkiezingen te wachten."

Van Jole wil het nog wat duidelijker krijgen maar Kee wil zich er niet concreter over uitspreken. Kee is het niet eens met de stelling van Van Jole dat Hans Vijlbrief (D66), de staatssecretaris van Mijnbouw, designated victim is en geofferd zal gaan worden. "Niemand is ontevreden over Vijlbrief en hij zal nooit in zijn eentje opstappen." Maar wat dan het hele kabinet weg? Dat ziet Kee ook weer niet gebeuren.

"Het valt op dat in de media en de Haagse wandelgangen de eventuele val van het kabinet de laatste dagen wel steeds vaker ter sprake komt, in allerlei verbanden", stelt Van Jole. Kee beaamt dat maar wil er toch niet duidelijker op in gaan.

De twee hebben het ook over de ontmoeting tussen EU-vicepresident Frans Timmermans en Tweede Kamerlid Caroline van der Plas. Kee is zeer te spreken over haar optreden en vertelt dat hij met haar sprak in de zogenaamde rokershoek van het parlement waar politieke nicotinejunkies elkaar treffen. Van Jole werpt tegen dat in zijn ogen Van der Plas is ingepakt door Timmermans. "Ze prees Brussel maar heeft niets binnengehaald."

Ook de relatieproblemen tussen PvdA en GroenLinks komen aan bod. De sociaaldemocraten willen in sommige provincies vest in bed duiken met BBB. GroenLinks ziet daar niets in. Is er sprake van polyamorie of hangt er alweer een scheiding in de lucht?

Tot slot gaat het nog even over de angstcultuur binnen FvD die dit weekend door het AD naar buiten werd gebracht. Kee vertelt dat Baudet voor de parlementaire journalistiek uitgerangeerd is. Ze zien hem amper nog staan als hij passeert terwijl dat vroeger anders was. Van Jole wil weten hoe dat dan precies zit. Waarom plaatsten de media Baudet eerst wel op een voetstuk maar is een schandaal nu plots niet meer interessant? Er volgt kort een ongemakkelijke discussie.