In de keuken van het Kremlin

29 mrt. 2023 - 8:49

Voorlopige lessen. Rusland streeft naar een terugkeer van een glorieuze imperium desnoods door de expansie van haar territorium via militair ingrijpen. Het Russische leger opereert conventioneel minder capabel en oppermachtig dan gedacht. Het Westen reageert niet zwak, maar steunt de heroïsche strijd van Oekraïne voor zelfbeschikking, internationale rechtsorde, mensenrechten en vrije democratie. Poetin compenseert, met de zegen van de Orthodoxe kerk en zijn politieke achterban, de gebreken van het Russische leger door hordes aan mensenlevens op te offeren in golven aan kanonnenvlees. De geschiedenis leert ons, dat het daar sociaal aanvaardbaar is, om individuele levens ondergeschikt te maken aan de wil van hun staat. Vooral als er beroep wordt gedaan op patriottisme. Rusland zal daarmee doorgaan, totdat hun verovering van Oekraïne is geslaagd of zij inzien, dat machtspolitiek uit de 19e eeuw tegenwoordig zinloos blijkt.