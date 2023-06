In de kamer van Frans Timmermans • Nieuws • 03-03-2013 • leestijd 2 minuten • 65 keer bekeken • bewaren

Hé, wat hangt daar aan de muur?

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans zette zondag een foto van zijn werkkamer op Facebook. Met een verrassend en slim gekozen kunstwerk aan de wand.

“Na een paar weken vrijwel onafgebroken op reis deze week alleen – veel – afspraken in Den Haag. Ziet m’n kamer me ook weer eens,” schrijft Timmermans bij de foto

In de werkkamer vallen een paar dingen op. Zoals bijvoorbeeld de anderhalve liter fles bronwater waarvan het merk niet te zien is met daarnaast de Tizio bureaulamp van Richard Sapper. Rechts in de hoek staat de Lotek lamp van Benno Premsela, een beroemde Nederlandse betaalbare designklassieker . En daarnaast aan de muur hangt een foto van een voetbalwedstrijd.

Het is een afdruk uit de serie Hollandse Velden van fotograaf Hans van der Meer. De foto , die is gemaakt tijdens de wedstrijd Oudega 3 – O.N.S. 5 gespeeld op 16 maart 1996, toont op het eerste gezicht een oerhollands tafereel. Een kaal voetbalveld ergens op het platteland, een boerderij op de achtergrond. Een speler ligt verslagen op de grond. Een ander heeft zijn blik gericht op iets buiten beeld, misschien de bal want die is verder nergens te bespeuren. Maar door het zoeken naar de bal valt iets anders op. Alle mannen kijken verschillende kanten op, alsof ze allemaal uit een andere wedstrijd zijn geplukt en in het beeld gezet. De een toont ontzetting, de ander verbijstering en weer een ander lijkt volkomen verdwaald. De ene ploeg heeft oranje broekjes en witte shirt, de andere net andersom. Hoe langer je kijkt, hoe grappiger het beeld wordt. Terwijl het ook iets ontroerends heeft, in elk van de mannen zie je de schim van het kind dat nog in hen huist.

Ondanks de Nederlandsheid van het beeld is het tegelijkertijd ook internationaal. Geen enkele sport is over de hele wereld zo populair als voetbal. Van der Meer trok na zijn serie Hollandse Velden dan ook naar het buitenland om daar soortgelijke taferelen vast te leggen. Slimme keuze dus voor Buitenlandse Zaken, een echt conversation piece zoals dat heet, van oudsher een belangrijke functie voor kunst. In het zithoekje heb je om het ijs te breken meteen iets om met je gasten over te praten en kun je ze aan de hand van het beeld iets herkenbaars over Nederland vertellen.

