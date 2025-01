In 2025 zal er minstens 1 grote oorlog ten einde komen maar... Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 413 keer bekeken • bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 36

Hoewel de geschiedenis leert dat de toekomst nooit goed te voorspellen is, voorspel ik voor 2025 dat er minstens 1 grote oorlog (Oekraïne en/of Gaza) zal eindigen, maar dat daar andere vormen van oorlogen, zoals hybride oorlogvoering en handelsoorlogen, voor in de plaats komen.

Ik vind het gek dat er nog altijd op zo’n ouderwetse manier oorlog wordt gevoerd met te veel dodelijke slachtoffers in loopgraven. Dat doet mij aan WO I terugdenken.

Waarom Poetin volgens mij zal zwichten voor onderhandelingen met Oekraïne? Vooral omdat Trump er zich mee wil gaan bemoeien. Ten tweede omdat het heel slecht gaat met de economie in Rusland en de bevolking de prijsstijgingen in de winkels niet langer lijkt te accepteren. Reden drie is dat de conventionele manier van oorlog voeren in de ogen van Poetin vermoedelijk onvoldoende resultaat oplevert.

Waarom de oorlog in Gaza kan stoppen? In de eerste plaats, denk ik, door de toenemende wereldwijde kritiek op de genocide van Israël op de Palestijnse bevolking. Het lukt ook niet om genoeg gegijzelden tijdig levend terug te krijgen. Hamas zou nu nog rond honderd gegijzelden vasthouden. Verder wordt Israël moe van het vechten via te veel fronten. En misschien speelt het feit dat Benjamin Netanyahu voor de rechter moet verschijnen ook nog een rol?

De ngo ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) voorspelt volgens de NRC (28/12/24) de eerste maanden van dit jaar een stijging van gewelddadige incidenten met 15 procent en 20.000 doden door conflicten per maand. Voor het hele jaar verwachten ze dat het geweld hoger zal uitvallen dan in 2024.

Veertig jaar geleden blikten een aantal Nederlandse wetenschappers vooruit op 2025. Daarover gaat een aardig artikel in de Volkskrant (2/1/25). Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen verwachtte een democratisch gekozen wereldregering en vredeswetenschapper Hylke Tromp gokte op het einde van oorlogen. Allemaal wishful thinking. Maar verderop in het verhaal staat dat de interviewer Kees Vlaanderen naar de gewenste toekomst vroeg.

Hoe voorspelt u 2025? Krijgen we meer of minder oorlog?