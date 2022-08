‘In 1988 kondigde de VVD al aan dat de veestapel drastisch zou moeten inkrimpen’

3 aug. 2022 - 19:01

Dank, Halas, voor je reactie. Kijk, dat is nu net waar in een democratie het gekozen bestuur voor hoort te zorgen: het welbevinden van de burgers. Het is al heel lang duidelijk dat we met elkaar, wereldwijd, anders moeten gaan leven, willen we de mensheid in stand houden. Daarover hoeft geen discussie gevoerd te worden. Maar nu komt de zelfzuchtige mens om de hoek kijken, even generaliserend gesproken. Ik moet er geen (materieel) nadeel van hebben, ik dit en ik dat. Het is dus aan het landsbestuur om niet opportunistisch te besturen, maar in het belang van iedere burger. En dat belang is in de eerste plaats de gezondheid van die burger en het nageslacht. Dus weg van deelbelangen, op weg naar wezenlijke belangen voor de mens. Je laatste zin, Halas, bergt de hedendaagse argwaan in zich tegen 'de ' elite. Ben benieuwd naar je definitie van dat begrip. Graag uitleg. Sonis2. Zie net jouw reactie binnenkomen, dank. Het is bekend dat Wiegel al in de jaren '70 op een populistische manier alle sociale voorzieningen wilde afbreken. Het super-neoliberalisme, zoals jij het noemt (lees het boek Neoliberalisme van Mellink en Oudenampsen a.u.b.), was niet onder alle kabinetten Lubbers even overheersend. En pas onder Kok zetten privatisering en marktwerking met volle kracht in gang waar we nu de duidelijke gevolgen van zien. Dus, de VVD was 35 jaar geleden anders neoliberaal dan onder Kok en Rutte. Vandaar mijn reactie hierboven.