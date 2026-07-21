Import uit illegale Israëlische nederzettingen in Palestina vanaf september verboden Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 274 keer bekeken • Bewaren

Goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Dat heeft minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) aan de Tweede Kamer laten weten. Zo meldt ANP. Het handelsverbod zat er al aan te komen, maar de ingangsdatum was nog niet bekend.

Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een nationaal verbod op de invoer of doorvoer van goederen uit illegale nederzettingen. Een Europees verbod bleek tot dusver niet haalbaar omdat enkele lidstaten van de EU dit niet steunen. België, Spanje en Ierland stelden eerder wel al op nationaal niveau sancties in tegen de illegale Israëlische annexaties.

De bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, en ook op de Syrische Golanhoogte, is in strijd met het internationaal recht. Israëlische olonisten maken zich daarnaast stelselmatig en op grote schaal schuldig aan geweld en intimidatie tegen de Palestijnse bevolking. Sinds de start van de huidige genocidale oorlog in Gaza is het geweld van kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, veelal met steun van het Israëlische leger, toegenomen. Inmiddels heeft Israël ook aangekondigd te zullen starten met de bouw van illegale nederzettingen in Gaza.

Het nu aangekondigde verbod treft niet alleen de import van goederen uit de illegale nederzettingen, maar ook de (tussen)handel. Ook Nederlandse bedrijven in het buitenland moeten zich eraan houden. Activiteiten die erop gericht zijn het verbod te omzeilen, worden eveneens verboden.

Het handelsverbod stuit niet op bezwaren van de Raad van State, die in een spoedadvies wel twijfels uit over de handhaafbaarheid. Het kabinet stond daar zelf ook al bij stil toen de maatregel twee maanden geleden werd aangekondigd. De belangrijkste wetgevingsadviseur stipt daarnaast aan dat het kabinet omwille van de snelheid getroffen partijen niet heeft geraadpleegd via de gebruikelijke internetconsultatie.

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