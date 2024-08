Immense bosbrand stevent ineens op Athene af, inwoners op de vlucht Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 186 keer bekeken • bewaren

De klimaatcrisis, die volgens regeringspartij PVV niet bestaat, richt in Griekenland weer huiveringwekkende verwoestingen aan. Zondagmiddag brak er 35 kilometer ten noorden van Athene bosbrand uit en dat vuur rukt razendsnel op richting de hoofdstad. De overheid heeft inwoners van voorsteden opdracht gegeven hun huizen in de steek te laten en een veilig heenkomen te zoeken. Er zijn 17 blusvliegtuigen en honderden brandweerlieden ingezet om de ramp, met vlammen tot wel 25 meter hoog, te bestrijden. Door de klimaatcrisis verandert het patroon van bosbranden en neemt in intensiteit toe, ze worden feller en verplaatsen zich sneller. Griekenland is al maanden veel droger dan gebruikelijk en kampt nu met hitterecords.

Inwoners van enkele steden en dorpen vlak bij Athene kregen per sms het bevel om hun huis achter te laten om zich in veiligheid te brengen. "Bosbranden bij u in de buurt. Volg de instructies van de autoriteiten", schreef de civiele bescherming. Verschillende mensen die rook inademden, werden overgebracht naar het ziekenhuis. Gisterenavond werd ook de historische stad Marathon geëvacueerd. Die ligt op 40 kilometer ten noordoosten van Athene en telt meer dan 7.000 inwoners. Minstens 5 andere steden en dorpen werden in de vroege ochtenduren geëvacueerd, net als enkele ziekenhuizen. Ook de badplaats Nea Makri is bedreigd.

Het is nog niet duidelijk of de bestrijdingsdiensten in staat zullen zijn het vuur onder controle te krijgen, een situatie die grote zorgen baart. Vorig jaar kende Griekenland de grootste bosbranden uit er geschiedenis en kwamen 28 mensen om het leven op het toeristeneiland Rhodos.

Bosbranden treden steeds vaker op in Europa, net als in de rest van de wereld. In 2023 werd een gebied vernietigd ter grootte van twee keer de omvang van Luxemburg met meer dan 4 miljard schade en een enorme toename van CO2 uitstoot, gelijk aan een derde van de uitstoot die vliegverkeer veroorzaakt.