Imam: Radicalisering jongeren gevolg van wegkijken moslims

'Ouderwetse opvattingen over de islam werden decennialang niet weersproken'

De jongeren die vergiftigd worden door IS-propaganda en naar het slagveld trekken, doen dat omdat oude, achterhaalde ‘idealen’ van de islam, zoals het streven naar wereldheerschappij, binnen de geloofsgemeenschap niet of te weinig zijn weersproken. Dat stelt imam Yassin Elforkani, de geestelijke die wegens bedreigingen uit extremistische hoek zijn werk enige weken moest stilleggen.

Trouw interviewt de uitgesproken imam die werkzaam is in moskeeën in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Hij windt er ook nu geen doekjes om:

Nederlandse moslims moeten onder ogen zien dat zij, door niet in het geweer te komen tegen die radicale denkbeelden, de steun voor het jihadisme zelf hebben laten ontstaan. “Het is belangrijk opnieuw scherp na te denken over ons geloof,” zegt Elforkani. “We moeten er iets tegenover stellen.” Hij bepleit een islamitische theologie rond waarden als rechtvaardigheid, vrijheid, solidariteit en barmhartigheid.

De imam, die ook woordvoerder is van het Contactorgaan Moslims en Overheid waar het overgrote deel van de moskeeën bij is aangesloten, wordt door islamisten bedreigd vanwege zijn opvattingen maar krijgt ook steun van moslims die er klaar mee zijn dat hun geloof gekaapt wordt door extremisten. De 32-jarige Elforkani gelooft in de kracht van het debat. “En er is debat, tien jaar geleden nog niet.”

Elforkani besloot in actie te komen toen een vader zich bij hem meldde en in tranen uitbarstte omdat zijn zoon naar Syrië was vertrokken. Toen zag hij het resultaat van wegkijken. Volgens hem vertrekken jongeren naar Syrië omdat er decennialang binnen de geloofsgemeenschap ongehinderd allerlei praatjes van extremistische lieden konden worden verkondigd zonder dat iemand ze tegensprak. Die apathie komt in Nederland overigens ook voor onder niet-moslims. Als voorbeeld noemt hij het politieke debat over veiligheidsmaatregelen rond jihadisme, dat werd gezien als een probleem van en voor moslims omdat te weinig willen mensen inzien dat de islam onderdeel is van de Nederlandse samenleving. Daar zouden veel meer Nederlanders zich ook duidelijk over moeten uitspreken als de PVV het tegendeel beweert, aldus de imam.

Vandaag werd bekend dat de op internet populaire Saoedische geestelijke Abdullah al-Muhaysini een oproep doet aan Nederlandse moslims om naar Syrië te gaan voor de jihad.

beeld: De Wereld Draait Door