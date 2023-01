'Illegale' Russische spionnen investeren wereldwijd jarenlang in dekmantels

In oktober vorig jaar arresteerde de Noorse politie de 44-jarige Mikhail Valeryevich Mikushin, een Russische spion. De Rus was werkzaam aan een Noorse universiteit en deed zich daar voor als de Braziliaanse wetenschapper José Assis Giammaria. In die hoedanigheid deed hij onderzoek naar militaire activiteit in het Noordpoolgebied.