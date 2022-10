Illegale hondenhandel in Nederland loont Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

Waar we al bang voor waren blijkt ook hier weer werkelijkheid. De verhalen van de kopers zijn schrijnend.

‘Foei, niet meer doen hoor, 12 Franse buldogs illegaal vanuit Hongarije naar Nederland importeren en verkopen.’ Ik schaam mij diep om aan onze collega’s in Hongarije te vertellen dat het zo werkt in Nederland. Illegale hondenhandel in Nederland loont dankzij de NVWA.

Even terug naar waar dit over gaat. Wij kregen, zoals wel vaker, van onze collega’s in Hongarije chipnummers doorgestuurd. Na wat speurwerk blijkt dat een hondenhandelaar in het Brabantse Heelweg zeker 12 broodfokpuppy’s naar Nederland heeft gehaald. Maar in de databank ontbreekt de registratie van de puppy’s door de verkoper. Er is alleen een melding te vinden van de kopers. De puppy’s zijn dus illegaal ingevoerd en illegaal verkocht. En als je bedenkt dat de prijzen voor de hondjes tussen 1200 en 1800 euro lagen kun je je voorstellen dat het een buitengewoon lucratieve activiteit is voor deze handelaar.

We zoeken contact met de pupkopers. Waar we al bang voor waren blijkt ook hier weer werkelijkheid. De verhalen van de kopers zijn schrijnend. Sommige hondjes hebben zelfs al een operatie ondergaan aan de luchtwegen, slokdarmverlamming gehad en enkele vertonen gedragsproblemen, zoals bang voor voeten en schoenen.

Als we de naam van de dierenarts in de paspoorten van de puppy’s zien weten we genoeg. Tegen deze dierenarts in Hongarije loopt al een onderzoek wegens valsheid in geschrifte en dierenmishandeling. De paspoorten zijn ook niet conform Europese wetgeving ingevuld. Ook zijn er grote twijfels of de entingen wel zijn gezet, zoals rabiës. De puppy’s zijn daarom door verschillende dierenartsen opnieuw ingeënt.

House of Animals heeft al het voorwerk gedaan en bijna een jaar geleden een handhavingsverzoek ingediend bij de NVWA. Met zo’n kant en klaar dossier kan een gebrek aan tijd geen argument zijn om niet te handelen. Corona hebben we ook gehad dus eindelijk actie dan misschien? Nee tuurlijk niet. Een waarschuwing. Zo komt deze handelaar ervan af. Het is niet meer te bevatten waar de NVWA mee bezig is, maar opnieuw blijkt: illegale hondenhandel in Nederland loont echt!

Als ik een paar weken terug wordt gevraagd om een lezing te geven in het Europees Parlement over handhaven met betrekking tot dierenwelzijn zeg ik meteen ja. Het evenement is georganiseerd door The Left, op initiatief van Europarlementariër Anja Hazekamp. Tijdens ‘Enforcement of Animal Welfare Legislation’ ontmoeten handhavers en dierenbeschermers elkaar, om informatie uit te wisselen en om te zien hoe we kunnen samenwerken. Speerpunt is ook dat de noodzaak van dierenpolitie in heel Europa duidelijk wordt, om zo efficiënt en hard mogelijk op te kunnen treden tegen illegale dierenhandel en tijdens diertransporten. Een fantastisch en waardevol initiatief!

De partij die echter ontbreekt – je had het kunnen raden – is de NVWA. Ik wind er ook tijdens mijn presentatie geen doekjes meer om. Er kunnen geweldige nieuwe regels worden opgesteld en er kan een prachtig nieuw I&R systeem (identificatie en registratie) worden opgetuigd, maar zolang er geen handhaving is heeft het echt allemaal geen enkele zin.

Ik ben blij dat we in ieder geval een fijne samenwerking met de politie hebben, die wél in actie komt, in tegenstelling tot hun collega-handhavers bij de NVWA. Het enige wat die handhaven is het voortbestaan van misstanden. Illegale hondenhandel in Nederland loont dankzij de NVWA. De handelaar in Heelweg kan opgelucht ademhalen. Iets wat de puppy’s die hij illegaal naar Nederland heeft gehaald ook heel graag zouden willen kunnen.

Dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday