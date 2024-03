Illegaal gedownload BBC-programma hit op Noord-Koreaanse tv, maar met bijzondere censuur

Voor Noord-Koreanen is er maar weinig dat ze vrij mogen zien op televisie, en al helemaal niet als het uit het westen komt. Met een bijzondere uitzondering: het BBC-tuinierprogramma Garden Secrets gepresenteerd door Alan Titchmarsh. Dat programma is al sinds 2022 niet meer weg te denken van de Noord-Koreaanse staatstelevisie.

Helemaal zonder censuur is de show overigens niet. Titchmarsh wordt namelijk geblurred vanaf zijn middel tot aan zijn tenen. Dit is omdat de presentator steevast een spijkerbroek draagt. Die zijn sinds het begin van de jaren 90 verboden in Noord-Korea omdat ze een symbool zouden zijn van het Amerikaanse imperialisme.