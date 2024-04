IKEA vernietigt laatste oerbossen van Europa om er meubels van te maken Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 177 keer bekeken • bewaren

De oerbossen in Roemenië worden verwoest door toedoen van onder meer IKEA dat het hout gebruikt voor meubels. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace dat constateerde dat hout uit oude bossen in de Karpaten gebruikt wordt door toeleveranciers van de Zweedse meubelgigant. Het gaat dan onder meer om wiegjes en kinderbedden die worden verkocht in de winkels van IKEA in dertien landen.

Greenpeace heeft daarbij gekeken naar houtkapvergunningen, satellietbeelden en houtopslagplaatsen om het pad van dat hout naar de winkels van IKEA vast te stellen. De milieubeweging bood de onderzoeksresultaten woensdag aan bij IKEA in Hofheim am Taunus, waar het hoofdkantoor van het bedrijf in Duitsland staat. Greenpeace stelt dat IKEA "niet de laatste oerbossen in Europa mag verwoesten voor meubels".

IKEA bevestigt de beschuldiging niet, maar zegt die wel zeer serieus te nemen, zo meldt ANP. "Illegaal hout en onverantwoordelijke bosbouwpraktijken horen niet thuis in de waardeketen van IKEA. Elke aanwijzing daarvoor onderzoeken wij onmiddellijk. Als wij onregelmatigheden ontdekken, ondernemen wij direct actie, waaronder het beëindigen van zakelijke relaties", aldus een verklaring van het bedrijf.

In de Roemeense Karpaten zijn bijvoorbeeld bruine beren, lynxen, wolven, gemzen en de Europese bizon te vinden. De bossen behoren tot de belangrijkste toevluchtsoorden voor wilde dieren in Europa. Momenteel is volgens Greenpeace slechts 2,4 procent van de Roemeense Karpaten beschermd tegen ontbossing. De organisatie stelt dat in de afgelopen twintig jaar ongeveer de helft van de oerbossen in het Oost-Europese land verloren is gegaan door houtkap.

Greenpeace wil dat de Europese Unie houtkap in oerbossen wettelijk verbiedt, maar zegt ook dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben. "IKEA claimt duurzaam te zijn, maar profiteert momenteel enorm van het zwakke natuurbehoud in de Karpaten. IKEA moet zijn duurzaamheidsbeloften waarmaken", aldus bossenexpert Gesche Jürgens van Greenpeace Duitsland. Ook zou het bedrijf moeten pleiten voor wetgeving om oerbossen te beschermen.

Volgens Greenpeace gebruiken zeven meubelfabrikanten hout uit de oerbossen van Roemenië en zijn minstens dertig verschillende producten van die leveranciers te vinden in de schappen van IKEA. Het gaat daarbij niet om winkels in Nederland.