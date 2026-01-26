Ik zit nu 20 jaar in de Wajong en zal er niet makkelijk uit geraken Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 479 keer bekeken Bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds Persoon volgen

Toen ik in 2006 in de Wajong terecht kwam, schrok ik van hoe mensen denken over iemand die in een uitkeringssituatie zit. ‘Je zal het wel lekker vinden om je handje op te houden of de hele dag niks te doen op de bank.’ Nee! Ik had dolgraag willen werken maar heb me erbij neergelegd dat ik in mijn leven andere doelen heb om na te streven.

Schrijven voor een betere toekomst

Toen ik ontdekte dat ik kon schrijven was mijn doelstelling dan ook om mensen bewust te maken van hoe het nu eigenlijk is als je afhankelijk bent van een Wajong-uitkering. Anno 2026 lijkt er in dat opzicht nog weinig te zijn veranderd en daar word ik verdrietig van.

Ik vraag me dan ook af: ben ik mijn doel voorbijgeschoten? Sommige reacties die ik tegenkom hier of op X zijn niet bepaald om over naar huis te schrijven. Het probleem is natuurlijk dat ik verbaal vrij sterk ben, waardoor ik word overschat.

Waarom ik niet gewoon werk

Onderschatten is naar, maar overschatten is ook vervelend. Zo vroeg iemand op X mij waarom ik geen betaalde baan heb. Heel pijnlijk vind ik dat omdat dit voor mij een gestreden strijd is. Ik ben al sinds 2006 voor 80 tot 100% afgekeurd vanwege de genetische afwijking die ik heb 22q11ds.

Ik ben simpelweg te langzaam om mee te komen op het gevraagde niveau van de samenleving. Het is voor mij moeilijk geweest om te accepteren dat ik vast zit in de Wajong en er ook niet zo makkelijk uit zal komen. Daarom doe ik nu alleen nog maar waar ik zelf gelukkig van wordt en wat haalbaar is met mijn energie. Dit doe ik met mijn vrijwilligerswerk en activiteiten die geen of weinig geld kosten. Met een klein inkomen leer je om met weinig tevreden te zijn.

Veiligheid in de Wajong?

Ja, ik ben blij met de veiligheid die de Wajong mij geeft waardoor ik mijn leven kan leiden zoals het werkt voor mij. Desondanks zou meer geld om de maand rond te komen zeer welkom zijn. Als het kabinet weer nare plannetjes bedenkt om te bezuinigen op de uitkering zal ik daar ook zeker weer tegenin gaan.

Ik heb elke euro hard nodig om uit de schulden te blijven zodat ik zelfstandig kan blijven wonen, dat is voor mij van levensbelang. Mijn eigen regie blijven houden over het leven dat ik wil en kan leven, dat is waar ik naar streef voor nu en de toekomst.

