'Ik zie deze campagne vooral een rechtse tsunami in de media'

Kee & Van Jole schuiven weer aan in de studio van De Nieuws BV om hun wekelijkse commentaar op de politieke ontwikkelingen te geven. De campagne is losgebroken, de politici zitten overal. “Het is een grote rechtse tsunami”, constateert Van Jole. “Ik herken Nederland niet, het gaat bijvoorbeeld niet over natuur, niet over infrastructuur, dat zijn enorme problemen. En waar het ook niet over gaat, de grootste zorg van veel mensen: het fascisme dat terug is van weggeweest. Heel vreemd.”

Kee ziet dat natuurlijk volstrekt anders. Volgens hem wordt het linkse geluid in Nederland voldoende vertegenwoordigd door Joop. Van Jole wijst er op dat Joop de enige linkse site is in een medialandschap vol rechtse sites. “Dat klopt niet in een democratie.” Hij wijst op de hoeveelheid aandacht die er de afgelopen jaren is uitgegaan naar Joost Eerdmans die slechts één zetel heeft. “Als Jimmy Dijk net zo vaak te zien was op tv stond de SP nu op 12 zetels.”

Daarna gaat het over de voorkeur van Bontenbal voor een coalitie met de VVD. Kee legt uit dat het strategisch een logische zet is omdat er op rechts kiezers zijn te halen. Van Jole vindt het vreemd dat de CDA-leider motiveert met zijn persoonlijke banden met VVD’ers. Volgens Kee is dat juist belangrijk, het goed met elkaar kunnen vinden. Van Jole beweert dat het anders is en dat helemaal niet opgaat voor veel grote politici uit het verleden.

Daarna komt de SGP aan de beurt. Lijsttrekker Chris Stoffer mocht aanschuiven bij Jinek waar hij kritisch werd ondervraagd over abortus. Kee: “Voor hem een interessante kans, dan ben je ineens belangrijk en zijn kiezers jaagt hij er niet mee weg.”

Van Jole vindt het bizar dat de SGP’er wordt uitgenodigd en ook risicovol: “Onder de rechtse revolte die nu opleeft schuilt een heropleving van het christendom. Kijk naar de VS dat Trump nu officieel wil omvormen tot een christelijke staat. Het eerste wat conservatieven willen is vrouwen hun rechten afpakken. Van Stoffer moet een vrouw die verkracht is daar een kind van laten komen, dat 9 maanden dragen. Het is religieus sadisme."