'Ik wou dat ik twee soldaatjes was, dan kon ik samen spelen'

Met de dreiging vanuit Amerika houden de mensen in Groenland hun hart vast. Verschillende NAVO-landen sturen militaire versterking naar het land. Nederland stuurt maar liefst twee soldaten die kant op.

'Er is een man in Amerika die van oneindig vastgoed droomt. De wereld in vierkante meters ziet, op een gunstig dealtje hoopt', zegt Joost Oomen in zijn column in De Rode Draad (opvolger van De Nieuws BV). 'Maar er is geen land ter wereld meer waar niemand woont. En dus ligt zijn vijand overal te loeren.'