Ik wilde met Yesilgöz een kop koffie drinken

Wat zou ik met Dilan Yesilgöz willen bespreken? Ik zou tegen haar zeggen dat ik haar hypocriet vind. Zij is zelf een vluchteling en zij bouwt haar carrière over de ruggen van haar lotgenoten. "Jij kraakt ze graag, jij kraakt hun levenslot en van hun ramp maak jij een politiek praatje dat jou naar het Torentje brengt en van hen een (levens)gevaar voor ons maakt. Dit doe jij. Jij, die ooit vluchtte voor geweld. In een bootje was het, toch? En je moeder nam ook een merktas mee die droog bleef. En dat je moeder deze tas later aan jou overdroeg. Weet je het nog? Dit was het verhaal dat jij ons vertelde en waarbij je die arme, droge tas aan ons liet zien, een tijdje terug. Toen was jij nog aan het klimmen richting het Torentje. En nu zit je daar bijna. Like Cruella de Vil."