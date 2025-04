'Ik wil voorstellen dat we allemaal de huldiging van Go Ahead Eagles bekijken'

'Ik vind Deventer een fijne stad, goed theater, veel boekhandels bovendien, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik simpelweg nog nooit over hun voetbalclub had nagedacht', zegt Joost Oomen in De Nieuws BV. 'Maar sinds hun voetbalclub maandagavond de beker won, krijg ik maar geen genoeg van de juichende, gillende, zingende, bijna of helemaal in vreugdetranen uitbarstende Go Ahead-supporters.'