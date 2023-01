Ik wil leren over vermogensongelijkheid

11 jan. 2023 - 9:49

Dag Merlijn, ik kan je wel uitleggen waarom vermogensopbouw maatschappelijk zeer relevant is. Wellicht ga je op een bepaald moment bij die opbouw over een (ethische/ economische (vraag docent eens over Laffercurve - is trouwens wel kritiek op)) grens, maar dat maakt het verschijnsel niet zeker onwenselijk. Uitleg: stel je bent ondernemer in de maakindustrie, bijvoorbeeld op het gebied van computerchips. Je wilt dat jouw mensen ook na jouw dood kunnen blijven werken, dus investeer je jaarlijks flink (20% omzet komt zeker voor) in onderzoek & ontwikkeling, nieuwe machines, scholing en dergelijke. Dat geld komt door reserveringen; je keert maar een beperkt deel van de winst uit in de vorm van dividend. Je consumeert als ondernemer dus minder dan je zou kunnen, maar je bouwt op deze manier wel vermogen op, want jouw investeringen genereren beduidend meer dan spaargeld. Dat is ook logisch, want spaargeld is nagenoeg risicovrij en de hoogte van de winst (door het succes van je investeringen) is dat bepaald niet. Investeringen kunnen immers faliekant mislukken, maar gemiddeld gesproken zijn ze lucratief. Stel nu, je gaat dood en je kinderen moeten 100% erfbelasting betalen. Dat betekent dat je waarschijnlijk geen investeringen tijdens je leven gaat doen, want jouw erfgenamen plukken daar geen vruchten van. Maar ook al doe je dat wel, dan moet de onderneming verkocht worden, want het geld moet naar de staat. Geen of minder werkgelegenheid meer. Economie heeft vervelende kantjes ...