“Overal in Nederland komen mensen in opstand”, constateert Druktemaker Marcel van Roosmalen bij De Nieuws BV. “In feite protesteren ze tegen zichzelf. De leuzen die ze roepen zijn allerbelabberdst. ‘Ik wil mijn land terug’. Als de democratie niet doet wat jij wilt, roep je gewoon wat jij wilt.”

“Ik wil asbakken op terrassen. Ik wil door rood fietsen. Net als vroeger. Ik wil weer kunnen bellen op de fiets. Ik wil geen afval meer scheiden. Ik wil geen warmtepomp. Ik wil mijn geld terug. Ik wil lekker weer. Wat je ook vaak hoort: Ik wil weer eens een Elfstedentocht. Nou, ik niet.”