'Ik wens VVD, D66 en CDA veel succes om dit land op te bouwen'

Het coalitieakkoord is gepresenteerd en daarin zijn forse bezuinigingen op de zorg aangekondigd. Druktemaker Joost Oomen maakt zich daar zorgen over. 'Door de keuzes van dit kabinet zitten er straks meer kinderen met oorpijn rechtop in hun bed voor avond en avond en avond achtereen. Omdat de portemonnee van hun ouders leeg is, omdat het aan het eigen risico is opgegaan. Omdat de portemonnee van hun ouders leeg is, omdat ze na een jaar WW nu van de bijstand een kind moeten opvoeden.'