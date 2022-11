'Ik vraag me oprecht af: hoe kijkt De Telegraaf naar de wereldwijde bewijzen van climate emergency?'

Druktemaker Dolf Jansen focust zich deze keer op De Telegraaf, die hij jarenlang op de mat heeft gekregen bij zijn ouders thuis. De krant publiceerde onlangs een artikel van Marcel Vink, waarin hij het heeft over ‘bekende voorvechters voor duurzaam klimaatbeleid die zelf niet het goede voorbeeld geven’. ‘’De premisse: als je een duidelijke mening over de klimaatcrisis hebt, maar zelf ook wel eens dingen doet die schadelijk zijn, moet je je mond houden. Dit is van een domheid die bijna niet te bevatten is’’, aldus Jansen. Dat zou volgens de druktemaker betekenen dat niemand uit het Westen iets over duurzaam klimaatbeleid mag zeggen.‘’Want wij verklooien al verre decennia op immense schaal de boel voor de hele wereld.’’

De houding van Telegraaf-columnist Leon de Winter tegenover klimaatactivisme was dezelfde als die van Vink. Hij probeerde twee weken geleden een museumklimaatactivist aan een talkshowtafel af te serveren. Hij wees de activist erop dat hij kleding en schoenen draagt, en daardoor gebruikmaakt van de fossiele industrie. 'Waar heeft deze klimaatactivist het over?', was zijn houding. Druktemaker Jansen beantwoordt deze vraag in de uitzending: ‘’Hij heeft over een groot dreigend toekomstbeeld dat we alleen kunnen veranderen als iedereen meewerkt: activisten, gewone mensen, journalisten. Dus niet in een invloedrijk ochtendblad iets schrijven waardoor lezers zullen denken: als die magere van Radio 1 wel eens gevlogen heeft, hoef ik niet te minderen met vliegen, vlees eten, consumeren en autorijden. Dat lijkt me een zeer schalig gevolg van zo’n stuk, los van de domheid die ik al beschreef.’’