‘Ik vind Thierry Baudet een droplul met een coke-neus en narcistische trekjes’

Ondertussen ziet Jansen wel wat in de analyse van Baudet “over het gevaar van wereldwijde machten die ons leven en zijn proberen over te nemen, die met hun machtige tengels overal in zitten en overal aanzitten, die globalistisch zijn en waartegen we ons moeten verzetten”. “Wat ik bedoel te zeggen: het grote geld en oncontroleerbare machten gelinkt aan het grote geld, hebben in de huidige wereld volgens mij meer macht dan alle regeringen en parlementen bij elkaar. Dat wisten we lang geleden, ik praat van de jaren zeventig, ook al maar toen verzetten we ons er nog luidkeels tegen. En ‘we’ was links.”