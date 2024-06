Ik vind het geen probleem om als moraalridder te boek te staan Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 279 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Ik heb me mijn hele leven verzet tegen list en bedrog.

Afgelopen week kreeg ik min of meer het verwijt dat ik een moraalridder ben. Ik moet zeggen dat ik dat minder erg vind dan de verwijten die ik ook wel eens krijg dat ik zuur links ben, of een vriend van kabouter Timmermans.

Bij nadere beschouwing vind ik het etiket “moraalridder” niet eens zo gek, sterker nog, ik zou het als een geuzennaam willen zien. Inderdaad, ik reageer regelmatig op sociale media als ik vind dat mensen anderen affakkelen, enkel op grond van hun uiterlijk, of als mensen beweringen doen die door geen enkel feit worden onderbouwd. Voorbeelden te over. Denk aan het verwijt dat Rutte een dief is, dat De Jonge duizenden coronadoden op zijn geweten heeft, of dat Timmermans de boerenstand aan Europa heeft verkocht.

Ik wil zulke onzin beweringen bestrijden met feiten. Feit is dat er in het nieuwe regeerakkoord tien miljard euro minder is opgenomen voor landbouw en natuurontwikkeling, en dat ook Van der Plas in Europa geen voet tussen de deur krijgt om gemaakte afspraken te ontbinden of af te zwakken. Feit is dat Yeşilgöz maandenlang leugens verspreidt over het aantal mensen dat bij gezinshereniging naar ons land zou komen. Laat mij bij zulke onwaarheden maar moraalridder zijn, maar ik heb me mijn hele leven verzet tegen list en bedrog.

Ik verzet mij ook tegen zogenaamde autonomen en soevereinen, die zeggen principieel geen belasting te willen betalen omdat ze geen gebruik willen maken van algemene regelingen en voorzieningen. Als je echt zo principieel bent moet je ook geen medische hulp accepteren bij een ongeval of hartinfarct, of geen hulp van de politie inroepen als je op straat wordt aangevallen. Ik moet nog zien dat dit in de praktijk gebeurt. Ook voor de antivaxers kan ik op grond van een afweging van feiten geen begrip opbrengen. Het is in vele goed opgezette studies aangetoond dat vaccinatie tegen vele ziekten een groot positief gezondheidseffect heeft. Maar als mensen dan vanwege een klein risico op negatieve bijwerkingen het hele vaccinatieprogramma overboord willen zetten, haak ik af.

Nu ik toch als moraalridder te boek sta, wil ik nog wel wat kwijt over de dubbele moraal van Wilders en zijn aanhang. Wilders wil ons land teruggeven aan de autochtone Nederlanders, omdat grote groepen buitenlanders verdacht worden van gedachten en daden die tegen de Nederlandse moraal ingaan. Intussen heeft hij zelf personen rondom hem die het blijkbaar niet zo nauw met deze moraal nemen. De een wordt verdacht van zelfverrijking en stopte daarom als verkenner, de ander vormt volgens de AIVD een risico voor de integriteit van Nederland, en trekt zich daarom terug als kandidaat-minister. Een derde heeft geen probleempje en nog anderen zeggen dat omvolken een normaal begrip is.

Ik vind het geen probleem om als moraalridder te boek te staan. Ik hoop eerlijk gezegd dat er genoeg moralisten in dit land zijn om te voorkomen dat we afglijden naar een samenleving waarin iedereen maar doet waar hij of zij zin in heeft, en zich enkel laat leiden door het eigenbelang. Wat dat betreft hoop ik dat de partij van Pieter Omtzigt in het nieuwe kabinet een buffer weet te vormen tegen al te rigoureuze maatregelen door gedegen toezicht te houden op de staatsrechtelijke houdbaarheid van voorgenomen besluiten. Laat ons hopen.