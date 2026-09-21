Ik steun JA21 in het verbieden van iftars Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 213 keer bekeken • Bewaren

Charifa Zemouri Wetenschapper infectieziekten en volksgezondheid Persoon volgen

Maar dan wel om een andere reden.

Als ik Kamerlid was geweest, had ik de motie van JA21 om politieagenten te verbieden deel te nemen aan een ‘Ramadanviering’ gesteund. Ik zou zelfs een landelijke oproep doen aan alle werkgevers en niet-islamitische organisaties om te overwegen om te minderen of zelfs te stoppen met het organiseren van iftars. In mijn eigen netwerk (en die is vet groot!) ken ik niemand die om een iftar op het werk vraagt, maar er toch naartoe gaat vanwege de ervaren sociale druk. Kifesh? Je werk organiseert goedbedoeld een iftar en nodigt iedereen uit, en dan kom jij als moslim niet opdagen? Dat wordt niet geapprecieerd. Ondertussen willen de meeste moslims gewoon thuis in vrede hun vasten verbreken en hun religieuze plichten vervullen.

Het organiseren en ‘vieren’ van iftars ervaar ik door meerdere organisaties als een vorm van virtue signaling (goede sier maken zonder echte actie), een gevalletje windowdressing: kijk mij eens deugen en inclusief zijn. De iftar is geen viering of feestje. Dat JA21 met haar metaalbeperkte brein het een ramadanviering noemt, is één ding, maar dat zelfs een grote, serieuze instelling het als ‘viering’ of als een feestelijke plechtigheid interpreteert, is ronduit armoedig.

· Wat hebben moslims aan een iftar op het werk, bij de politie of zelfs bij de Rijksoverheid als moslimhaat, moslimdiscriminatie en veel van het huidige beleid ertoe leiden dat islamitische Nederlanders systematisch benadeeld worden?

· Waarom moet ik met dezelfde agenten aan tafel zitten die mijn aanklacht van moslimdiscriminatie niet in behandeling nemen?

· Waarom moet het Ministerie van Volksgezondheid een iftar organiseren, terwijl er aan tafel een topambtenaar van VWS zit die de adhaan (oproep tot het gebed dat ook de etenstijd luidt) kattengejank noemt en anderen vervolgens klagen dat er te veel hoofddoekjes bij VWS terecht zijn gekomen?

· Hoe wil je als bank geld trekken voor iftar voor je werknemers, als je een actief beleid hebt om moskeeën als klanten te weren?

· Waarom moet burgemeester Halsema van Amsterdam deelnemen aan een iftar terwijl zij wenst dat elke moslimvrouw met een hijab haar hoofddoek afgooit.

Stik dan maar in je cringe iftar! Vooral al die cringe post-iftare networking event foto’s die LinkedIn vervolgens vervuilen. Kap met Ramadanwashing!

Dus, beste JA21, ik weet dat jullie en ik niet om dezelfde reden de deelname aan iftars willen verbieden. Trust me, Eerdmans en co.: weinig mensen hebben zin om het vasten te verbreken met veel herrie of een Harry die tig vragen stelt die hij vorig jaar ook stelde en anders zelf niet de intellectuele moeite neemt om de antwoorden te googelen. De moslims in het land zijn niet jullie vijand; ze vragen alleen om eerlijke behandeling, en niet om al die virtue signalling poeha!

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