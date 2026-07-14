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‘Ik roep “Sieg”, dan roepen jullie “Mund”.’ Alles für Deutschland Opinie Vandaag • leestijd 7 minuten • 384 keer bekeken • Bewaren

Duitsland is niet meer immuun voor extreemrechts. Alles ist möglich.

In de peilingen is de Alternative für Deutschland al zeker een jaar de grootste partij. Niet dat ze een absolute meerderheid heeft. Ze haalt 28 procent. Ook in Duitsland worden de grote partijen kleiner en ontstaat er een verdeeld politiek landschap al is het aantal fracties door de vijf-procentsdrempel bij verkiezingen veel kleiner dan in Nederland. In de deelstaat Saksen Anhalt echter mikt de AfD op de absolute meerderheid. Dat lijkt te lukken.

Saksen Anhalt ligt in de voormalige DDR. Met een kleine twee miljoen tweehonderdduizend inwoners is het niet bijzonder groot, eigenlijk een dwerg vergeleken met Beieren of Noordrijn Westfalen. Maagdenburg en Halle zijn de grootste steden. Kort geschiedenislesje: de eerste deelstaat waar Hitlers NSDAP aan de macht kwam was de toenmalige vrijstaat Lippe, die sinds 1947 deel uitmaakt van Noordrijn Westfalen.

Vanwaar die vergelijking? De AfD voert campagne met een tien punten plan, dat ze belooft in de eerste dagen van haar bewind uit te voeren. Houd er rekening mee dat de Duitse deelstaten veel meer bevoegdheden hebben dan Nederlandse provincies. Ze zijn eerder vergelijkbaar met Amerikaanse staten en gaan bijvoorbeeld over onderwijs en cultuur.

Dit zijn die punten:

1. De verdragen met de publieke omroepen opzeggen. Dit is een eerste stap naar beëindiging van de omroepheffingen en de op die manier gefinancierde dwangomroep. De omroep moet worden teruggebracht tot een transparante basisvoorziening

2. Asielzoekers meteen uitwijzen. Om dat te bevorderen komt er een samenwerkingscomité van de deelstaat en de gemeentes.

3. Vluchtelingen en asielzoekers verplichten tot arbeid. Mede daarom ze zoveel mogelijk centraal onderbrengen.

4. Geen subsidies voor politieke partijen meer. De geldkraan van de asielindustrie wordt dichtgedraaid. De subsidie voor het programma Demokratie leben wordt geschrapt.

5. Medewerkers en vrijwilligers van hulpdiensten en de brandweer mogen met een gewoon rijbewijs toch voertuigen tot 75 ton besturen. Subsidie voor rijlessen aan deze categorie. Studerenden krijgen € 1500 subsidie voor rijlessen zodat jongeren op hun dorpen kunnen blijven en niet verhuizen.

6. Onze kinderen beschermen. Kinderen van asielzoekers en vluchtelingen onderbrengen in aparte klassen. Bewakers naar scholen met een historie van geweld.

7. “De regenboogvlag staat niet voor de rechten van homoseksuelen maar voor de afwaardering van het gezin en de traditionele maatschappelijke normaliteit”. Kinderen met een vader en een moeder als voorbeeld naar voren brengen. De kinderen opvoeden met liefde tot volk en Heimat. Het uithangen van de regenboogvlag is op scholen verboden. In plaats daarvan wappert elke dag de Duitse vlag.

8. De huidige deelstaatregering voert een campagne Modern denken, om de identiteit van Saksen Anhalt op het Bauhaus te baseren. En dat, aldus AfD terwijl deze school in de architectuur juist elk nationaal denken uit de weg ging. Er moet een campagne Deutchdenken worden gelanceerd waardoor de identiteit van Saksen Anhalt in verband wordt gebracht met de mooiste voorbeelden van de Duitse geschiedenis. Gender schrijfwijzen zijn verboden.

9. De deelstaat heeft een negenkoppig ministerie. Dat kan met veel minder mensen. Veel ministeries hebben geen nut voor de burgers maar zijn alleen baantjesmachines voor Parteisoldaten.

10. Er komt een commissie van onderzoek naar de beperking van de burgerrechten in de coronatijd. De schuldigen worden geïdentificeerd en ter verantwoording geroepen.

Verkiezingsleuze van de AfD: Alles ist möglich.

In het uitgebreide verkiezingsprogramma dat de partij tot uitvoering wil brengen staat nog meer in deze geest. Een bloemlezing:

* Om de bevolkingsgroei te bevorderen krijgen ouders voor elke baby een Begrüssungsgeld van 2000 euro.

* Abortus moet verboden blijven.

* Ziekenfondsen vergoeden vruchtbaarheidstherapie.

* Ouders beneden de veertig met kinderen krijgen een goedkope hypotheek tot maximaal € 300.000.

* Geen kinderrechten maar ouderrechten. Het gezin is de kiemcel van de maatschappij.

* Een eind maken aan de pervers linkse agitatie.

* Geen seksuele indoctrinatie in het onderwijs, geen puberteitblokkers, geen geslachtelijke hormoontherapieën voor kinderen en jongeren.

* Recht op asiel afschaffen, Kerkasiel in Saksen Anhalt voorkomen.

* Hulp aan vluchtelingen in de regio, niet in Saksen Anhalt.

* Als het moet, opnamestop vluchtelingen en asielzoekers.

* Zo mogelijk asielzoekers voor hun opvang laten betalen.

* Het overmaken van geld door asielzoekers en vluchtelingen naar het buitenland verbieden.

* Terugkeer bevorderen van geëmigreerde Duitse vakkrachten.

* Gender studies aan universiteiten afschaffen.

* Postkolonialisme is geen wetenschap.

* Instituut voor kritisch onderzoek naar de islam oprichten.

* Meer politie. Tasers invoeren. Niet meteen onderzoek starten als een agent geschoten heeft.

* Bij elke overtreding van jongeren vier tot zes weken gevangenis om de betrokkenen een lesje te leren.

* Haatmisdrijven ter discussie stellen. Die hebben de oude partijen ingevoerd om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen

* Volwassenenstrafrecht vanaf 12 jaar.

* Dit doen we in het oorspronkelijke Duits: “Wer den deutschen Staat und das deutsche Volk herabwürdigt und beleidigt, soll angemessen sanktioniert und mindestens so schwer bestraft werden, wie derjenige, der sich der sogenannten Volksverhetzung gegenüber Minderheiten schuldig macht. Wir werden uns auf Bundesebene dafür einsetzen, dass jeder, der den aktuellen deutschen Staat, „Deutschland" als historisch-kulturelles Gebilde, die deutschen Bürger und unsere Nationalsymbole öffentlich verunglimpft, mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft wird.”

* Leuzen bij demonstraties uitsluitend in het Duits, Geen gezichtsbedekking.

* De kleine middenstand ondersteunen, de grote concerns niet.

* Sancties tegen Rusland opheffen.

* Zegel “made in Sachsen Anhalt” invoeren.

* Geen subsidie voor hernieuwbare energie.

* Belasting op elektriciteit naar beneden.

* Stop de bevordering van warmtepompen en de bouw wan windmolens, geen zonnepanelen in natuurgebied of op akkers.

* Groene waterstof betekent verspilling van belastinggeld.

* Stop met explosie energieprijzen. Stop de-industrialisering, begin met re-industrialisering.

* Kolen behouden, met kernenergie beginnen.

* Schrap subsidies op elektrische auto’s.

* Kritisch klimaatonderzoek bevorderen, Green deal opzeggen.

* De jacht bevorderen, castratieplicht voor katten die van hun baasjes de deur uit mogen.

* Geen migranten op het platteland.

* Stop de bevoorrechting van steden.

* Geen subsidie voor alles waar de regenboogvlag aan te pas komt.

* Meer ruimte voor de auto, de bus en de trein.

* Geen ondersteuning van bakfietsen, wel van motorrijden en ander vervoer met tweewielers.

* Bureaucratie beperken, speciale ambtelijke functies, met name rond gender, afschaffen.

* Radio Corax in Halle krijgt geen subsidie meer en wordt zo mogelijk gesloten. De zender krijgt onder andere ondersteuning van de EU. Kijk hier waarom de AfD zo’n tyfushekel heeft aan Radio Corax.

* Geen censuur op het internet onder het mom van fakenews.

* Geen kerkbelasting meer.

* Meer studenten medicijnen, geen import van artsen.

* Geen verdere privatisering van ziekenhuizen.

Lijsttrekker en verhoopt deelstaatpremier van de AfD is Ulrich Siegmund (1990). Hij begon zijn politieke loopbaan bij de CDU maar stapte in 2014 over naar de AfD, waar hij steeds verder radicaliseerde. Kreet op vergaderingen: “Ik roep Sieg, jullie roepen Mund.” Als lid van de landdag heeft Siegmund zich steeds verzet tegen de nadruk op de holocaust in het geschiedenisonderwijs. Dat moet volgens hem gaan over de goede kanten van Duitsland en de groei naar nationale eenheid in de negentiende eeuw. Siegmund gebruikt dan ook graag de leuze Alles für Deutschland.

Het American German Institute publiceerde dit verontrustende portret van de volksleider.

Ondertussen blijkt dat Siegmund net als andere AfD-prominenten goed weten zichzelf en hun familieleden te bevoordelen. Hij bezorgde zijn vader een baantje bij het AfD-bondsdaglid Thomas Korell, wiens kiesdistrict in Saksen Anhalt ligt. Hij verdient daar € 7725 per maand. Siegmund ziet geen probleem. Misschien terecht. De vergevingsgezindheid van de rechtse kiezer in Europa is op dit gebied erg groot zoals ook in Frankrijk blijkt, waar de veroordeelde grijpgraag in de Europese ruif Marine Le Pen bij haar aanhangers geldt als martelares en niet als veroordeelde crimineel.

Lang hebben we geloofd dat Duitsland met zijn cultuur van Vergangenheitsbewältigung immuun was geworden voor de extreemrechtse dreiging in Europa. De AfD heeft dat met haar electorale successen gelogenstraft. Met haar extreme nationalisme, haar vreemdelingenhaat en haar intolerantie ten opzichte van iedereen die buiten de Duitse kerngezinnen valt, is ze duidelijk een gevaar voor de democratie. In het programma vinden we hetzelfde vreemde mengsel van sociaal ogende maatregelen en een politiek van het zoeken en vinden van zondenbokken. Wat dat betreft lijkt de AfD sterk op de NSDAP. Wie dat niet gelooft, kan het best Hitlers partijprogramma even doornemen. Wie moeite heeft met het traditionele Duitse Fraktur schrift vindt de tekst aan het eind van dit uitvoerige en voortreffelijk gedocumenteerde artikel in de Holocaust Enzyklopädie.

En dan is er ook nog de analyse van de Verfassungsschutz, het Duitse equivalent van de AIVD. Daaruit spreekt grote zorg over wat AfD-ers met de rechtsstaat zouden willen doen.

Wat Nederlanders zou moeten aanspreken: alles wat de AfD bepleit is ook op de uiterste rechterflank van de Tweede Kamer terug te vinden. Die is bij de laatste verkiezingen gegroeid tot dertig zetels. De vele overeenkomsten met wat de AfD wil in die hoek, laten zien dat ook in Nederland vrijheid en tolerantie gevaar lopen.

Mede daarom is momenteel de politiek in Duitsland voor ons van groter belang dan de fratsen van Trump.

De kans is groot dat we na stembuszeges van AfD in Duitsland en het Rassemblement National in Frankrijk afstevenen op een Europa met een extreemrechtse as Parijs-Berlijn als kernstuk, wellicht met het Italië van Meloni erbij. Dat zou de ondergang betekenen van de EU zoals wij die kennen, een toenadering tot Rusland, een verraad van de Oekraïne en ongetwijfeld een ontmanteling van de Navo. Europa wordt dan een los samenraapsel van autoritaire nationale staten naar het voorbeeld van Poetins Rusland. Dat is geen prettig vooruitzicht, vooral als je nog jong bent.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo’n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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