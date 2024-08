Ik luisterde ongemerkt wat VVD'ers af op hun favoriete terras

Een tweede VVD'er: “Dat ben ik geheel met je eens, Jan-Cees. Maar het gaat om het juiste moment!. Bijvoorbeeld. als we wat beter ervoor staan in de peilingen. We moeten nog maar eens goed bij Zalm navragen hoe hij dat toentertijd heeft aangepakt met de LPF.”

“ Zeker . Maar een ding is sowieso anders dan toen. We moeten ditmaal alléreerst schoon schip maken in eigen huis. We moeten van Yesilgöz af. Haar positie is trouwens wankel. Dat 'Nareis op Nareis'-verhaal is slecht gevallen. Ze heeft de Kamer voorgelogen. Wij zijn een democratische partij,daar houden wij niet van. Denk ook aan de vrij platte humor , die nu onbeschaamd over haar rond gaan in de partij. Men verstout zich haar het Pratend Jurkje te noemen, dit naar analogie van Pim Fortuyn, het Pratend Pak!. Dat is een duidelijk teken aan de wand! Ze taant al maar aan gezag!”

“Maar hoe dan, amice...hoe komen we met goed fatsoen van haar af?”

“Nu dat is eigenlijk doodeenvoudig. We maken haar ambassadeur in Washington, de meest prestigieuze ambassadeurspost die te vergeven is .Ontvangsten op het Witte Huisen en zo. In vertrouwen: Ze is daar al via via over gepolst. Eigenlijk ziet ze het wel zitten. Ze begrijpt dat ze weg moet... Ze is, zogezegd, onze Joe Biden!”

“Maar, vrinden, dat is allemaal goed en wel, maar… hebben we wel een opvolger? Iemand van klasse! Iemand, die de kiezers, die van bij ons overgelopen zijn naar dat parvenu Wilders, terughaalt … Eric kan dat niet. Een jongere met Kennedy -uitstraling , dat zou mooi zijn!”

“Die hebben we !!!!”

Het gezelschap ging nu plots over tot fluisteren... zodat ik de naam van die brandnieuwe, brandschonee Young Dutch Kennedy niet verstond. Wel nog wat flarden.

"... jonge, energieke ondernemer, good looking …sportsman, zeer geliefd in de sportwereld … zou het ook goed kunnen vinden met Timmermans … want zijn ouderlijk nest, het is raar maar waar... dat stemt GroenLinks!”