‘Ik heb meer zin in een wortelkanaalbehandeling dan in de komende verkiezingen’

“Ik heb meer zin in een wortelkanaalbehandeling zonder verdoving dan in de komende verkiezingen”, vertelt Druktemaker Lisa Loeb bij De Nieuws BV. De kans is immers groot dan het weer eindeloos over asiel zal gaan. Net als bij de vorige verkiezingen en als bij alle debatten die sindsdien zijn gevoerd. Het enige verschil is dat Ingrid Coeradie deze keer de redder is, zoals dat eerder Fortuyn, Baudet, Van der Plas en Omtzigt waren. “Maak de verkiezingen saai”, verzucht Loeb. ”Focus op wonen en welzijn. Niet omdat het sexy is. Maar omdat het nodig is voor een functionerende democratie.”