‘Ik heb medelijden met de sukkel die Ploumen wil opvolgen’

Marcel van Roosmalen staat stil bij de Boekenweek én het vertrek van Lilianne Ploumen als PvdA-leider. “Van Lilianne had ik graag voor de verkiezingen meer over deze existentiële zelftwijfel gehoord”, aldus de Druktemaker.

Van Roosmalen oordeelt mild over de PvdA. “De Partij van de Arbeid is een partij voor betweters, wereldverbeteraars, een verzamelbak van zeurpieten. Mensen die na twee weken concluderen dat ze toch liever geen Oekraïners in huis hebben: Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid is wachten tot het stadion juicht en dan zeggen dat je hun signaal opvangt. De Partij van de Arbeid is al jaren openbare groepstherapie. Bij de Partij van de Arbeid willen ze het land beter maken en daarom maken ze elkaar kapot. Het gemiddelde lid ziet eruit als Hans Spekman.”