Ik gun de wereld betere leiders

Ik gun ons in Nederland wijze leiders. Die de waarde uitdragen dat wij in Europa en Nederland de schoonheid van elk mensenleven koesteren. Die in wijsheid recht doen aan grote emoties van alle betrokken partijen. Die geloven dat je zelfs tijdens vrijheidsstrijd, uit zelfverdediging en in oorlog de menselijkheid hoog tracht te houden. Die de waarde van proportionaliteit herhalen en in het donkerste duister van revolutie en oorlogsvoering geen enkele ruimte geven aan sadisme en wraak. Leiders met een hart voor burgers die zich in Nederland ontheemd, ongehoord en verlaten voelen. Leiders die snappen dat de komende verkiezingen voor sommige mensen over de duistere demonen van ons gebroken gevoelsleven gaan. En daar zacht voor zijn.